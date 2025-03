Segunda-feira de acalmia nas estradas no regresso em pleno

Apesar de ser segunda-feira e finalmente ter acabado o período de férias para quem tirou neste Carnaval, a verdade é que as estradas da Madeira, nomeadamente no Funchal, está sem grandes congestionamentos. Aliás, para uma segunda-feira, o trânsito está bastante calmo.

Ainda assim, nota-se algum trânsito na Via Rápida nos dois pontos que são quase sempre foco de dificuldades, no caso no nó da Cancela e na subida de Santa Rita. Também na zona da rotunda do Hospital, algum tráfego, o mesmo ocorrendo à volta da rotunda da Cruz Vermelha e arruamentos vizinhos.