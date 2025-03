51.ª Feira do Livro do Funchal apresentada esta segunda-feira

A 51.ª Feira do Livro do Funchal será apresentada, esta segunda-feira, pelas 14h30, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a iniciativa realiza-se entre os dias 28 de Março e 6 de Abril, voltando a transformar a Avenida Arriaga no epicentro da cultura literária e artística da cidade, com mais de 180 actividades.

Este ano, a Feira do Livro assume um carácter especial por integrar-se nas Comemorações Oficiais dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões.

A literatura continuará a ser o foco central, mas a programação cultural deste ano aposta numa forte componente artística, com destaque para o concerto de Carolina de Deus, no palco principal da Avenida Arriaga, a 28 de Março, pelas 20 horas.

No concerto da Feira do Livro, será acompanhada pelos músicos António Santos ao piano e Feodor Bivol na guitarra, proporcionando um momento especial e intimista para todos os presentes.

Carolina de Deus ganhou notoriedade com temas como ‘Talvez…’, ‘Querido Futuro Namorado’ e ‘Dores de Crescimento’, conquistando uma base de fãs sólida e sendo reconhecida como uma das artistas em ascensão no panorama musical nacional.

Nomeada para um Globo de Ouro na categoria de Revelação do Ano, tem vindo a afirmar-se com a sua escrita sensível e interpretação emotiva, consolidando o seu lugar na cena musical contemporânea.

Mas há mais nesta segunda-feira:

10h00: PPM fala sobre medidas de foro económico com Paulo Estêvão, na Câmara do Comércio e Indústria da Madeira - ACIF;

11h00: CMF - Actividade ‘ Põe-te à Prova com o Agente P-Dr Why’- destinada aos alunos do NPC jovem (No âmbito do Mês da Protecção Civil - Funchal), no CCIF- Centro Cultural e de Investigação do Funchal;



11h00: Candidatos do Chega prestam declarações à comunicação social, no Largo do Chafariz;

11h00: Iniciativa da Nova Direita, com arruada no centro do Caniçal , Porto Cruz e Faial; almoço no restaurante Ponte Velha - Faial (13h00) e

arruada no centro de Santana e Arco de S. Jorge (15h00);

11h00: JPP estará junto à Casa de Saúde Câmara Pestana, Rua do Lazareto, Funchal;

12h00: CDU - Iniciativa sobre animais, na qual intervirá Sílvia Vasconcelos, no Vasco Gil, em Santo António;

13h00: CDS-PP Madeira promove apresentação do manifesto eleitoral, no Hotel Barceló;

15h00: PAN Madeira visita a vila da Ribeira Brava;

15h30: Bloco de Esquerda - iniciativa política, junto à nova Unidade Local de Saúde, Porto Santo;

17h00: IL em acção de rua de campanha eleitoral, na Rua Dr. Fernão Ornelas;

18h30: Junta de Freguesia do Caniço - Acção sensibilização 'Consumidores conscientes, compras inteligentes', no Edifício Jardins do Caniço;

18h45: SEDES Madeira e GDG Madeira organizam Mesa Redonda sobre sustentabilidade no digital na Ordem dos Engenheiros - 'O Digital tem um Futuro Sustentável?', na Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros;

19h00: Tomada de posse da Associação de Futebol da Madeira com a presença de Miguel Albuquerque, no Hotel Casino Park Hotel (Sala Funchal);

Principais acontecimentos registados no dia 10 de março, Dia Internacional das Mulheres Juízes:

1649 - É criada a Companhia Geral de Comércio para o Brasil, que recebe o monopólio das transações.

1768 - Nasce o artista plástico português Domingos Sequeira. Autor do quadro "Estudo para A Morte de Camões ou Os Últimos Momentos de Camões", (1824).

1791 -- O Papa Pio VI emite o breve Quod aliquantum, uma condenação inequívoca da Constituição Civil do Clero de França.

1797 - Restabelecimento do uso de papel selado em Portugal.

1826 -- Morre, com 58 anos, D. João VI. Tem início o governo da regência da infanta Isabel Maria.

1862 - Primeira emissão de papel-moeda nos Estados Unidos. Começa a circulação das notas de cinco, 10 e 20 dólares.

1876 -- O inventor, cientista e professor de surdos, norte-americano de origem escocesa Graham Bell faz a primeira ligação telefónica.

1886 - É assinado o tratado de comércio entre Portugal e o Estado Livre de Orange, fronteiro a Moçambique.

1893 - São estabelecidas as colónias francesas da Guiné e da Costa do Marfim.

1927 - É fundada a revista Presença, "folha de arte e crítica", em Coimbra por de José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e Edmundo de Bettencourt.

1932 - Sigmund Freud publica "Introdução à Psicanálise".

1937 -- É publicada Lei nº. 1:952 que estabelece as bases a que devem obedecer os contratos de trabalho, em vigor até 1966.

1946 - Em Itália, as mulheres votam pela primeira vez em eleições locais.

1959 - Centenas de milhares de tibetanos exigem o fim da ocupação chinesa do Tibete, iniciada em 1950.

1961 - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) inicia a ronda de audiências sobre a situação em Angola.

1963 - Amílcar Cabral, líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), afirma estar disponível para suspender a luta armada se Oliveira Salazar quiser solucionar o problema colonial.

1977 -- Invasão da província do Shaba, antigo Katanga, no Congo, a partir de Angola.

1978 - Primeira greve da função pública, em Portugal.

1979 - É fundada a Federação Portuguesa de Canoagem.

1980 - O Partido Nacionalista do País Basco vence as eleições para o primeiro Parlamento autónomo da região.

1981 - O escritor português Miguel Torga recebe o Prémio Montaigne, da Fundação Alfred Toepfer de Hamburgo.

- Movimento grevista na Polónia. Mais de 200 mil trabalhadores paralisam em Lodz.

1982 - A administração do Presidente norte-americano, Ronald Reagan, embarga a importação de petróleo da Líbia.

1985 -- Morre, com 73 anos, o Presidente da União Soviética Konstantin Ustinovich Chernenko. Mikhail Gorbachev é designado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS).

1988 - A situação de Timor-Leste, sob ocupação indonésia, é debatida no Parlamento Europeu.

- Nasce o primeiro bebé proveta na China.

1990 - O Soviete Supremo da República soviética da Geórgia declara ilegal a integração na URSS.

1993 - Primeiro julgamento de um padre católico, em Portugal. O padre Frederico Cunha é condenado a 13 anos de prisão pelo crime de homicídio de Luís Miguel Correia, de 15 anos, e pelo ilícito de homossexualidade com um menor. O presbítero acabaria por fugir da prisão.

1999 -- Morre, com 75 anos, o musicólogo português Luís Villas-Boas, pioneiro da divulgação do jazz no país, fundador em 1951, em Lisboa, do Hot Clube de Portugal.

2000 - A comissão de inquérito da Organização das Nações Unidas (ONU) para Angola acusa vários chefes de Estado africanos de estarem implicados no tráfico de armas e diamantes com a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), numa clara violação das sanções da organização internacional.

2003 - A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) lança um concurso no valor de 900 milhões de dólares (cerca de 813 milhões de euros) para celebrar contratos para a reconstrução do Iraque.

2004 - O Tribunal Constitucional devolve ao Governo o diploma que define o contrato individual de trabalho para a Função Pública por conter inconstitucionalidades, por violar "o princípio da proporcionalidade".

2005 -- Começa a X Legislatura da III República Portuguesa, com o primeiro-ministro indigitado, José Sócrates, e alguns dos futuros ministros, entre os 230 deputados, eleitos nas eleições de 20 de Fevereiro, que iniciam funções na Assembleia da República.

- Morre, com 89 anos, Katherine Austin Lathrop, investigadora norte-americana, uma pioneira no campo da medicina nuclear e membro do Projeto Manhattan. Introduziu o tecnécio-99m na prática clínica no início dos anos 1960 como um agente radiotraçador em medicina nuclear usado em exames projetados para identificar tumores ou metabolismo anormal.

- Morre, aos 87 anos, Zilka Salaberry, atriz brasileira, D. Benta do Sítio do Pica-pau Amarelo.

2006 -- Morre, com 91 anos, John Profumo, antigo ministro do Partido Conservador britânico, protagonista de um dos maiores escândalos políticos do século XX no Reino Unido.

2007 -- Morre, com 82 anos, Maria Manuela Margarido, poetisa são-tomense. Foi embaixadora de São Tomé e Príncipe em Bruxelas e junto de várias organizações internacionais.

2009 - Os ministros das Finanças da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o Programa de Estabilidade atualizado de Portugal 2008-2011 dando "luz verde" à estratégia orçamental seguida por Lisboa.

-- O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, inicia a primeira visita de Estado a Portugal.

2012 -- Morre, aos 74 anos, Jean Henri Gaston Giraud, desenhador e artista de banda desenhada francês, conhecido como Moebius, trabalhou com artistas japoneses de manga e co-produziu uma aventura do super-herói norte-americano O Surfista Prateado com Stan Lee, pai de grande parte das criações da Marvel.

- Morre, com 84 anos, Frank Sherwood Rowland, químico e cientista norte-americano que alertou para o buraco na camada de ozono. Prémio Nobel da Química em 1995.

2015 - O Parlamento Europeu aprova, na sessão plenária de Estrasburgo, França, limites máximos às taxas de utilização de cartões de crédito e de débito em operações de pagamento. Os tetos máximos ficam fixados em 0,2% do valor da transação a pagar pelos comerciantes aos bancos pela utilização de cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito.

2016 - O Tribunal de Aveiro condena o sucateiro Manuel Godinho a dois anos de prisão efetiva e um vigilante da natureza a dois anos e nove meses, sendo ambos acusados de corrupção no âmbito do caso "Face Oculta".

- Morre, com 87 anos, Anita Brookner, escritora britânica e reconhecida historiadora de arte, vencedora de um prémio Booker em 1984 com o romance "Hotel do Lac", e reconhecida historiadora de arte. O seu primeiro romance, "A start in life", foi publicado em 1981.

- Morre, aos 95 anos, o alemão Klaus Hugo Adam, Ken Adam, 'designer' de produção, responsável pela idealização dos vilões do 007, James Bond, e vencedor de dois Óscares (com "Barry Lyndon" e "The Madness of King George", ambos do realizador Stanley Kubrick). vencedor de dois Óscares (com "Barry Lyndon" e "The Madness of King George", ambos do realizador Stanley Kubrick).

2017 - É autorizada a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com 3,9 mil milhões de euros pela Comissão Europeia, após a conclusão de que a operação não constitui um novo auxílio estatal a favor do banco público.

- O Parlamento aprova uma alteração à lei eleitoral autárquica que alarga as quotas para a igualdade de género às listas para as autarquias de menor dimensão.

- Morre, aos 83 anos, John Surtees, piloto britânico, o único a ser campeão mundial de Fórmula 1 e MotoGP.

- Morre, com 77 anos, Robert James Waller, escritor norte-americano, autor de The Bridges of Madison County (1991) "As Pontes de Madison County".

2018 -- Morre, aos 91 anos, Hubert de Givenchy, costureiro francês, fundador da casa com o seu próprio nome. O Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, detém exemplares de Givenchy, no seu acervo de alta-costura, entre os quais um vestido de 'cocktail', com uma túnica negra.

2019 - O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) liderado por Domingos Simões Pereira, vence as legislativas na Guiné-Bissau, com 46,1% dos votos.

- Um avião da Ethiopian Airlines, Boeing 737-8 MAX, com destino a Nairobi, Quénia, despenha-se pouco depois de descolar de Adis Abeba, Etiópia, causando a morte às 157 pessoas que estavam a bordo.

2020 -- Covid-19: Portugal suspende todos os voos para todas as regiões de Itália por 14 dias, até ao dia 24 de março, devido ao novo coronavírus e a decisão do executivo de Giuseppe Conte colocar o país em quarentena.

2021 -- Covid-19: A Noruega anuncia a suspensão, como medida preventiva, de vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, seguindo o exemplo de outros países, que tomaram idêntica decisão com receio de efeitos secundários. No dia seguinte, a Dinamarca toma a mesma decisão.

- O Congresso norte-americano aprova o plano de relançamento económico apresentado pelo Presidente, Joe Biden, com o apoio exclusivo dos democratas, por 220 votos contra 211.

- Morre, aos 78 anos, Manuel Saturnino da Costa, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau de 1994 a1997.

2022 -- O rabino e líder da comunidade judaica do Porto, Daniel Litvak, é detido pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação a alegadas ilegalidades na emissão de certificados de nacionalidade para judeus sefarditas.

- Reunião na Turquia entre chefes da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, termina sem sucesso.

-- Morre, aos 85 anos, Gonsalves Preto, autor de teatro, cinema e televisão, em produções como "Há Petróleo no Beato", "Pides na Grelha" e "Tudo a Nu".

2023 - O Presidente da Republica Popular da China, Xi Jinping, de 69 anos, é reeleito, por unanimidade, para um terceiro mandato de cinco anos.

2024 - A Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 28,83%, consegue 80 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas, contra 78 do PS (27,98%), seguindo-se o Chega com 50 deputados eleitos (18,06%). A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Este é o sexagésimo nono dia do ano. Faltam 296 dias para o termo de 2025.

