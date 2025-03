A bailar ao som, essencialmente, do samba, as trupes desfilam em catadupa incessante nas avenidas Sá Carneiro e do Mar e das Comunidades Madeirenses.

O fim está próximo, pelo menos na parte inicial do 'sambódromo', com 9 das 13 trupes já tendo mostrado o que valem.

Muita cor e imaginação nos trages e com duas novidades, a trupe Malta do Furor, de Gaula, e a Poeria de Enigmas, que se estreiam no Carnaval de sábado à noite.