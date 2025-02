Pelas 11h50 desta terça-feira, 25 de Fevereiro, uma mulher de 61 anos foi atropelada na Avenida das Madalenas, no Funchal.

Com queixas no pescoço, coluna e também nos membros inferiores, a mulher foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.