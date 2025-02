Já houve mais de 10 forças políticas a eleger deputados?

Nas 14 eleições regionais disputadas até hoje na Madeira foram distribuídos 715 mandatos. Mas quem é que ganhou com tamanha fartura?

No histórico de disputas há 18 nomenclaturas distintas com deputados eleitos, embora, na prática, se conjugarmos os nomes originais de três forças políticas com os sucedâneos (APU com CDU, UDP com BE e CDS com CDS-PP), bem como as coligações pontuais (PS/PTP/PAN/MPT em 2015 e PSD/CDS-PP em 2023), são apenas 13 as forças que já elegeram parlamentares.

Eleição/Mandatos

· 27/06/1976 – 41

· 05/10/1980 - 44

· 14/10/1984 - 50

· 09/10/1988 - 53

· 11/10/1992 - 57

· 13/10/1996 - 59

· 15/10/2000 - 61

· 17/10/2004 - 68

· 06/05/2007 - 47

· 09/10/2011 - 47

· 29/03/2015 - 47

· 22/09/2019 - 47

· 24/09/2023 - 47

· 26/05/2024 - 47

Na história das ‘Regionais’, o partido com mais mandatos obtidos - o equivalente a 63% do total - é o PSD, com 452, 432 dos quais obtidos isoladamente, a que acrescem 20 dos 23 conquistados aquando da candidatura conjunta com CDS em 2023. Segue-se o PS, com 142, 137 conseguidos à sua conta, a que se juntam 5 dos 6 conquistados pela coligação pré-eleitoral estabelecida em 2015.

O CDS-PP é a terceira força regional com 41 mandatos cumpridos, 8 na versão CDS, 30 na versão CDS-PP e 3 obtidos na coligação com o PSD. O JPP, com apenas quatro eleições disputadas, elegeu 22 deputados até hoje e é a quarta força.

A UDP garantiu 14 mandatos na sua história, o que a juntar aos 5 do sucedâneo BE, faz com que esta força seja a quinta força nas ‘Regionais’ com 19 mandatos exercidos. Seguem-se os comunistas com 14 mandatos alcançados na versão PCP-PEV e CDU, a que importa acrescentar os 2 obtidos pela APU em 1980 e 1984.

Chega (8 deputados), PTP (4), PND (3), PAN (3), IL (2), MPT (2) e PSN (1) foram os restantes partidos a ocupar até hoje lugar no hemiciclo madeirense.

Na eleição marcada para o próximo 23 de Março, o parlamento madeirense volta a eleger 47 deputados, para um acumulado de 762 mandatos desde o início da Autonomia política.

Até hoje as eleições regionais foram disputadas por 30 forças políticas com nomenclaturas distintas, casos do PPD/PSD, PS, CDS/PP, JPP, UDP, BE, PAN, PURP, RIR, PTP, Aliança, IL, CH, PDR, MRPP, PCTP/MRPP, MPT, PNR, PCP, APU, CDU, PPM/PDA (Plataforma de Cidadãos), PDA, PPM, PSN, PND, MAS, ADN, ND e L.

Os totalistas nas ‘Regionais’ são cinco, ou seja, os agora PSD, PS, CDS-PP, bem como a CDU - que começou por ser PCP, depois APU e por vezes PCP-PEV - e o BE, o herdeiro da UDP.