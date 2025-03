Um trabalhador com cerca de 30 anos sofreu hoje uma queda aparatosa no Hotel Dreams Madeira, no Caniçal.

O homem, nepalês, caiu do 3º andar e ficou inconsciente. O trabalhador foi assistido pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.