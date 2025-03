JPP diz-se "pronto" para assumir governação

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à liderança do Governo Regional incitou, ontem, os madeirenses a protagonizarem “uma mudança governativa histórica” no dia 23 de Março, assumindo "pronto" para assumir a liderança do Governo Regional, caso tenham a confiança do eleitorado.

O JPP está pronto para assumir a força e a confiança que o povo nos conceder Élvio Sousa

O cabeça-de-lista falava no Museu Casa da Luz, no Funchal, onde o JPP reuniu um conjunto de militantes, simpatizantes e personalidades regionais na apresentação do programa do partido, sob o mote “governar em estabilidade durante quatro anos”.

O documento, com cerca de 80 páginas, reúne as propostas do JPP nos seguintes domínios: "habitação, custo de vida, saúde, redução da despesa pública, baixa de impostos (IVA e IRS), um crescimento económico que chegue a todos e permita melhorar a qualidade de vida, linha marítima de carga e passageiros, redução do custo do transporte de mercadorias, políticas sociais, em particular a atribuição de mais 150 euros de complemento regional para idosos, novos lares e debelar as altas problemáticas; incentivos à fixação dos jovens, preços justos para a banana, cana-de-açúcar e uva, educação, ambiente, mar e pescas, cultura e turismo".

“Estamos a apresentar um programa de Governo para quatro anos de estabilidade, esperança e confiança", sublinhou Élvio Sousa, explicando que o documento produzido nos últimos dois meses contém "contributos recolhidos pelo JPP nas diversas reuniões de trabalho que realizou desde o início de janeiro com organizações de classe e ordens profissionais, médicos, enfermeiros, professores, motoristas, sindicatos, instituições de saúde e de solidariedade, empresários e setor académico".

“O nosso Programa de Governo é o espelho do que está por fazer”, disse o líder do JPP. “É um documento realista, reformista, responsável e exequível. Queremos que a economia cresça de maneira que possa ser usada para baixar o custo de vida, que valorize as pequenas e médias empresas, incluindo as familiares que representam mais de 90% do tecido empresarial, que contribua para reduzir a pobreza, gere emprego qualificado e saídas para os jovens”, reforçou.

Élvio Sousa deixou ainda a promessa de que, se no dia 23 de Março o JPP for chamado a governar, "os primeiros tempos será para por em marcha aqueles que são os 'eixos fundamentais'”, a começar por “um programa emergencial de construção a todo o vapor de 500 habitações, por ano, a preços acessíveis para os jovens e a classe média, envolvendo parcerias público-privadas e autarquias”.

"Segue-se uma gestão competente da saúde, reduzindo as listas de espera para consultas, exames e cirurgias em respeito pelos tempos recomendados e aceitáveis, e gestão eficiente da farmácia hospitalar para garantir medicamentos a tempo e horas”, assegurou o candidato.

Em simultâneo, o JPP comprometeu-se a “implementar todas as ferramentas de regulação para baixar o custo de vida, através de um quadro que passa pela redução da carga fiscal (IVA e IRS); baixar o preço do gás; baixar o custo com o transporte de mercadorias através da linha marítima de carga e passageiros; atribuir o subsídio de insularidade para o setor público e o privado”.