Lisboa retém dinheiro de seis municípios

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 1 de Março, dá conta que seis municípios, nomeadamente Calheta, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Santo e Santa Cruz, foram alvo de retenções financeiras devido ao não cumprimento de obrigações. Câmaras justificam as razões.

O sonho que comanda o Carnaval

A notícia com maior destaque gráfico na 'Primeira Página' revela que as vendas vão de feição nesta quadra e os comerciantes estão satisfeitos. Turistas também estão rendidos às iguarias. Produção de mel de cana sobre para os 100 mil litros este ano.

Futuro imediato do Marítimo nas mãos de Tranquada Gomes

Nesta edição descubra que o presidente da Assembleia-Geral vai analisar a validade do requerimento para a assembleia destitutiva.

“Missão de educação, compaixão e evangelização”

Destaque ainda para as religiosas da Apresentação de Maria que celebram hoje 100 anos da chegada da congregação à Madeira. Superiora-geral, madre Maria dos Anjos, vem de Roma para estar no Funchal.

51.ª Feira do Livro celebra Camões e mitologia insular

Fique a saber que de 28 de Março a 6 de Abril haverá mais de 180 actividades no Funchal, com destaque para a literatura, concerto de Carolina de Deus e outras iniciativas.

