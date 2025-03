Atraso no pagamento de bolsas no ensino superior leva ministro a ordenar averiguações

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, ordenou um processo de averiguações interno ao atraso, este mês, no pagamento de 1.074 bolsas de estudo a alunos mais carenciados do ensino superior, anunciou ontem o ministério em comunicado.

O atraso deveu-se a "uma falha da Direção de Serviços de Apoio ao Estudante da Direção-Geral do Ensino Superior", com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação a prometer a regularização "no início da próxima semana" do pagamento das bolsas em falta, hoje processadas e no valor total de 217.563,82 euros.

Em regra, as bolsas são pagas aos estudantes no dia 25 de cada mês, mas em fevereiro foram liquidadas 73.041 bolsas de um total de 74.115.

Face ao sucedido, o ministro Fernando Alexandre "ordenou um processo de averiguações interno para apurar responsabilidades, tirando posteriormente as devidas ilações".

O comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação acrescenta que "está em avaliação o sistema de ação social, para que seja reforçada a equidade, a transparência, a rapidez e a simplificação do processo de atribuição de bolsas de estudo, contribuindo para promover a igualdade de oportunidades no acesso à educação superior".