Jardim da Serra volta a subir ao pódio na I Divisão Nacional de Clubes em atletismo

O Benfica venceu hoje a competição masculina nos Nacionais de clubes de atletismo em pista curta, não subindo ao pódio, em Pombal, para receber o ouro após uns campeonatos polémicos em que o Sporting se superiorizou no feminino.

No fecho dos campeonatos, e depois de já no sábado o dia ter ficado marcado por um protesto, no caso do Sporting contra a desclassificação de Omar Elkhatib nos 400 metros, hoje a polémica 'instalou-se' nos 800 metros masculinos.

Isaac Nader venceu a corrida para o Benfica, com 1.47,85 minutos, melhor marca nacional do ano, mas esta distância ficou marcada por um contacto físico, na última volta, com o argelino Mohamed Ali Gouaned, do Sporting, o que motivou um protesto dos 'leões', desta vez sem provimento, relegando os 'verde e brancos' para o segundo lugar, com 88 pontos, a quatro das 'águias', campeão pela 13.ª vez em masculinos.

Neste Nacionais da I Divisão a formação madeirense da ACD Jardim da Serra voltou a estar em grande evidência conquistado a medalha de bronze quer no sector masculino quer no feminino.

Em masculinos o conjunto de Câmara de Lobos somou um total de 63 pontos, ficando a 25 pontos do Sporting. Já nos femininos a equipa insular somou 60,5 pontos contra os 85 do Benfica que conquistou a prata.

Ainda no escalão maior do Nacional de pista curta referência para o GD Estreito que alcançou um brilhante quarto lugar ficando a apenas cinco pontos do Jardim da Serra. Nos masculinos a ADRA Água de Pena terminou no oitavo e último lugar pelo que na próxima época irá competir na II Divisão.

No que concerne ao escalão secundário o conjunto masculino do GD Estreito sagrou-se vice-campeão e na próxima época está de volta a principal divisão do atletismo português.

Nos femininos a equipa de Água de Pena garantiu a manutenção ao ser quinta classificada.