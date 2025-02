Pelo menos 37 mortos em acidente entre um autocarro e um camião no México

Uma colisão entre um camião e um autocarro que fazia o percurso entre Cancun (Quintana Roo) e Comalcalco (Tabasco), no sudoeste do México, provocou, no sábado, a morte a "pelo menos 37 pessoas", anunciaram hoje as autoridades.

O secretário do Governo do estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador, confirmou que apenas nove pessoas sobreviveram ao acidente, três estão internadas no Hospital del Niño de Villahermosa, duas no Hospital de Palenque, em Chiapas, e outras duas no Hospital de Cárdenas, em Tabasco.

Os dois restantes saíram sozinhos e não necessitaram de cuidados médicos, de acordo com o jornal "La Jornada".

A empresa Tours Acosta publicou a lista dos passageiros, 46, incluindo o motorista.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral de Tabasco confirmou o acidente: "em relação ao lamentável acidente ocorrido na manhã deste sábado, na autoestrada Escárcega-Villagermosa, está a colaborar com as autoridades de Campeche através da sua Direção de Serviços de Peritagem Forense para a realização de testes genéticos que facilitem a identificação das vítimas".

A Proteção Civil e a Guarda Nacional também estiveram envolvidas nas operações de socorro.

O acidente ocorreu quando um reboque invadiu a faixa de rodagem em sentido contrário na autoestrada Escárcega-Chetumal e colidiu com um autocarro da Tours Acosta, que viajava de Quintana Roo (Cancún) para Comalcalco (Tabasco).

O choque frontal provocou um incêndio que consumiu rapidamente o veículo.

Entretanto, a empresa Tours Acosta emitiu um comunicado em que responsabiliza o camião pelo acidente, por invadir o sentido contrário, e refere que estão a colaborar com as autoridades na investigação do sucedido.

"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido esta manhã, perto de Escárcega, com um autocarro que vinha de Cancún para Tabasco. Estamos a coordenar com as autoridades federais e de Campeche os meios necessários. A Secretaria de Governo está acompanhar de perto a situação", disse o governador de Tabasco, Javier May, na sua conta nas redes sociais.

Familiares das vítimas deslocaram-se até o local mas, de acordo com o portal de notícias Por Esto!, as autoridades informaram que "só restaram cinzas dos corpos, o que atrasará a entrega dos restos mortais por pelo menos três meses".