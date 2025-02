Autocarros com prisioneiros palestinianos libertados chegam a Ramallah

Autocarros com prisioneiros palestinianos libertados hoje por Israel começaram a chegar a Ramallah, Cisjordânia, depois de horas antes o Hamas ter libertado três reféns israelitas, cumprindo a quarta troca desde o inicio do cessar-fogo em Gaza.

Entre os 183 palestinianos libertados estão 18 prisioneiros condenados a prisão perpétua, 54 com penas longas e 111 prisioneiros da Faixa de Gaza que foram detidos após o início da guerra de Gaza em 07 de outubro de 2023.

Horas antes, o Hamas libertou os reféns Ofer Calderon, 54 anos, Yarden Bibas, 35 anos, e o israelo-americano Keith Siegel em duas cerimónias de entrega à Cruz Vermelha, na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, e no porto da cidade de Gaza.

Ofer Caldéron era um dos reféns com cidadania portuguesa, tendo obtido a nacionalidade portuguesa, pela sua origem sefardita, depois de ter sido feito refém, a 07 de outubro de 2023.

Estes reféns foram raptados e levados para Gaza durante o ataque liderado pelo Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, que desencadeou o atual conflito no Médio Oriente.

Desde o início das tréguas, a 19 de janeiro, foram libertados 15 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

A troca de hoje é a quarta realizada no âmbito da trégua. Uma organização não-governamental palestiniana indicou que Israel libertará hoje 183 prisioneiros.

Um total de 33 reféns israelitas deverão ser libertados em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos durante as seis semanas iniciais da trégua.

Israel diz ter recebido informações do Hamas de que oito dos reféns foram mortos no ataque do Hamas, a 07 de outubro de 2023, ou morreram mais tarde, já em cativeiro.