Liverpool afastado da Taça de Inglaterra pelo Plymouth, último do segundo escalão

O Liverpool foi hoje afastado da Taça de Inglaterra, após perder com o Plymouth, último classificado do segundo escalão do futebol inglês, por 1-0, num jogo da quarta ronda da competição.

O lanterna-vermelha do Championship causou uma enorme surpresa rumo aos oitavos de final da competição, eliminando o atual líder da Premier League, que ergueu a denominada 'FA Cup' oito vezes na sua história.

Depois de um primeiro tempo em que o 'nulo' persistiu no Home Park, o único golo da partida surgiu após o tempo de descanso, pelo escocês Ryan Hardie, aos 53 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

O conjunto anfitrião afastou pela segunda vez seguida um emblema da Premier League na atual edição da Taça de Inglaterra, depois de imperar ante o Brentford, pelo mesmo resultado, em 11 de janeiro.

O internacional português Diogo Jota foi titular nos 'reds' e cumpriu os 90 minutos.

Mais cedo, o Wolverhampton, treinado pelo português Vítor Pereira, superiorizou-se no reduto do secundário Blackburn (2-0) e também já está nos 'oitavos'.

No Ewood Park, o resultado foi fabricado no primeiro tempo, face aos remates certeiros dos brasileiro João Gomes e Matheus Cunha, num espaço de um minuto, entre os 33 e os 34, com o segundo tento a contar com a assistência do internacional português Nélson Semedo.

Nos 'wolves', além de Semedo, foram titulares os lusos Toti Gomes, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes, enquanto Carlos Borges viu o triunfo do banco.

Nos 'oitavos', já estão também o detentor do troféu Manchester United, de Ruben Amorim, que venceu em casa o Leicester por 2-1, na sexta-feira, e o Fulham, de Marco Silva, vencedor por 2-1 no reduto do Wigan, do terceiro escalão, no sábado.