Rio Ave elimina São João de Ver nos 'quartos' da Taça de Portugal

O Rio Ave qualificou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o São João de Ver, da Liga 3, por 2-1, graças a um golo de Clayton, aos 90+8 minutos.

A formação do terceiro escalão nacional marcou primeiro, no jogo inaugural dos quartos de final, em Vila do Conde, com por Ruca, aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas o avançado brasileiro Clayton selou a reviravolta e respetivo apuramento, com golos aos 34 e 90+8.

Ao eliminar o emblema do concelho de Santa Maria da Feira, o Rio Ave vai defrontar o vencedor do embate entre os também primodivisionários Gil Vicente e Sporting, enquanto a outra meia-final, a disputar a duas mãos, vai ser entre os vencedores dos duelos entre Elvas e Tirsense e entre Benfica e Sporting de Braga.