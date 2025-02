Lançadas as bases da 'História Global da Diáspora Madeirense'

Foram lançadas esta terça-feira, no Funchal, as bases da 'História Global da Diáspora Madeirense' e do futuro Museu digital que pretende reunir as memórias dos que da Madeira partiram, ao longo dos últimos séculos, para os quatro cantos do mundo.

A equipa científica e de investigação reuniu-se para estabelecer as bases científicas com vista a levar a cabo um projecto abrangente de preparação de uma 'História Global das Diásporas Madeirenses' em 13 volumes, que também será o esteio da criação de um futuro Museu Digital que conservará e disponibilizará ao público as memórias e os testemunhos dos emigrantes madeirenses ao longo dos tempos.

"A Diáspora Madeirense tem sido uma das mais dinâmicas e cosmopolitas do movimento diaspórico português. Os madeirenses espalharam-se pelos 5 continentes, gerando valor e dinâmicas novas nos países onde se implantaram, quer no plano económico, cultural, político, social e religioso", lê-se numa nota enviada.

"Num tempo em que experimentamos um processo de globalização acelerada, é importante recuperar, sistematizar e conservar a memória das mobilidades migratórias madeirenses, que são parte relevante da história e da herança cultural da Madeira espalhada pelo mundo. E são também uma componente significativa das dinâmicas da globalização que se tem adensado de há 200 anos a esta parte", acrescenta.

Este projecto pretende ser um serviço público não só de homenagem às vagas de emigrantes que deixaram a Madeira à procura de vida melhor, mas também uma referência pedagógica inspiradora para as novas gerações.

Os volumes previstos para ser trabalhados para esta história global são dedicados aos seguintes países e regiões de destino dos emigrantes madeirenses: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Curaçau, EUA, França, Havai, Inglaterra, Países da América de Língua Espanhola, Países da CPLP, Região do Caribe e Venezuela.

A nota esclarece que o projecto encontra-se em fase de composição, contando a o auxílio de uma Comissão Científica Internacional com especialistas de universidades portuguesas e dos países de destino da diáspora madeirenses, bem como uma Comissão de Honra que agregará os representantes das entidades parceiras deste projecto.

Entre outros elementos esta equipa conta com a participação do Professor Doutor José Eduardo Franco, coordenador do projeto científico do Estudo global da diáspora madeirense; Eugénio Perregil, coordenador geral do projeto da diáspora madeirense; Doutor James Robert Tranquada dos Estados Unidos da América, (Havai); Professor Doutor Rui Carita; Professor Doutor Bernardo Vasconcelos ((Austrália); Dra. Susana Caldeira (Havai); Dra. Graça Alves (revisora geral de textos); Dra. Cláudia Faria (Canadá); Isabel Gouveia (secretaria geral do projeto); Dra. Helena Correia (Curaçau); Dr. Duarte Mendonça (Estados Unidos da América); Gonçalo Nuno (África do Sul); Vítor Paulo (Caribe, Trindade e Tobago); Professora Doutora Jo-Anne Ferreira (Caribe, Trindade e Tobago); Joselim Nascimento (Venezuela); Dr. José Nascimento (África do Sul); Brasil e França também terão uma equipa de investigação que está a ser organizada, Nicolau Fernandez, responsável pela comunicação do projecto do estudo global da diáspora madeirense.