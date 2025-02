Jéssica Rodrigues faz história ao sagrar-se campeã do Mundo na patinagem de velocidade no gelo

Portugal amealhou esta manhã a sua primeira medalha em Campeonatos do Mundo de Patinagem de Velocidade no gelo. O feito foi alcançado durante os Mundiais de Juniores que terminaram hoje no Ritten Arena, na cidade italiana de Collalbo e pelos 'patins' da madeirense Jéssica Rodrigues.

Numa modalidade que é olímpica a atleta do CDR Prazeres foi a estrela na prova de Mass Start onde veio a conquistar o título mundial graças ao tempo final de 7.10,37 minutos, e a conquista de 32 pontos, que seriam determinantes para fechar a prova na liderança, à frente da espanhola Ona Rodriguez Cornejo (7.10, 82 minutos e 21 pontos) e da norte-americana Marley Soldan (7.11,78 e 10 pontos), que fecharam o pódio.

A madeirense de apenas 18 anos, que em 2024 alcançou um notável sexto lugar na final da prova de mass start, nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, marcando a estreia de Portugal na patinagem de velocidade no gelo neste evento, teve hoje uma prova de grande nível onde conseguiu sempre andar no pelotão da frente, onde somou os primeiros dois pontos na quarta volta, para depois na derradeira, a 10.ª rubricar o melhor tempo na pista (29,8 segundos) o que seria determinante para cortar a meta no primeiro lugar.

Nesta distância de destacar ainda a outra patinadora madeirense, Francisca Henriques, do CS Marítimo, que alcançou o quarto lugar final, entre as 16 finalistas com o registo de 7.57,98 minutos.

Na final masculina de Mass Start Afonso Silva colega de clube de Jéssica, conquistou um brilhante sexto lugar com o registo de 5.45,26 minutos e três pontos conquistados, e numa prova que foi ganha pelo checo Metoděj Jílek que registou o tempo final de 5:31.39 e a conquista de 33 pontos.