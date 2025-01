9 alunos da Madeira na segunda fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa

Beatriz Fernandes, aluna de 10.º ano do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, é "a única madeirense do escalão de Ensino Secundário apurada para a segunda fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa, depois de divulgados os resultados da primeira fase, cujas provas decorreram no dia 14 de Janeiro", informa a escola em nota. Neste concurso, que abrange também os alunos do 3.º Ciclo, outros 7 alunos da Madeira passaram de fase.

A estudante 'da Francisco Franco' está entre os 76 apurados para a segunda fase das Olimpíadas, juntamente com 32 alunos da Região Norte; 14 da região Centro; 25 da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 1 da Região do Alentejo e 1 do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong", refere.

Quanto aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico, entre 116 candidatos seleccionados, os sete da Madeira foram: Luís Henrique Freitas Fernandes, Gonçalo Martim Serrão Figueira, Afonso Miguel Fernandes Machado de Albuquerque, João Francisco Pinto Gouveia e Madalena Fortes Sousa da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia; Margarida Lemos de Nóbrega, Adrian Francisco de Abreu de Sousa e Pedro Henrique Mata Nunes do Colégio de Santa Teresinha.

Nesta eliminatória da segunda fase das Olimpíadas da Língua Portuguesa, "constituída por itens de seleção e por um item de construção (produção textual em resposta extensa), realiza-se no dia 20 de Fevereiro", sinaliza a Francisco Franco.

Assim, as Olimpíadas da Língua Portuguesa, que "são uma iniciativa conjunta da Associação de Professores de Português (APP) com a Direção-Geral da Educação (DGE), o Plano Nacional de Leitura (PNL), a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e a Escola Secundária de Camões (ES Camões)".

Se chegarem à fase final, esta realiza-se a 9 e 10 de Maio.