PSP instaurou 44 processos disciplinares a polícias em 10 anos por xenofobia e racismo

A PSP instaurou 44 processos disciplinares a polícias, em 10 anos, por xenofobia e discriminação étnico-racial, dos quais 30 foram arquivados, revelou hoje no parlamento o diretor nacional daquela polícia.

"No contexto do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial, permitam-me destacar, em concreto, que entre 2014 e 2024, portanto, em 10 anos, foram instaurados 44 processos disciplinares, sete processos de averiguações e oito processos de inquérito. Destes, foram arquivados 30 processos disciplinares, e arquivados igualmente os processos de averiguações e de inquérito", disse Luís Carrilho aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias .

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública destacou que "o número de processos instaurados é infinitamente reduzido face ao volume de interações anuais com os cidadãos".

Luís Carrilho está a ser ouvido no parlamento sobre a operação policial efetuada em dezembro no Martim Moniz, em Lisboa, a pedido dos grupos parlamentares do PS, Bloco de Esquerda e Livre.