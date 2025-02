Saúde é a área com mais iniciativas de Inteligência Artificial em curso

A ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, revelou hoje que o setor da saúde tem 111 projetos relacionados com a Inteligência Artificial (IA), sendo a área com mais "iniciativas em curso na administração pública" com aquela tecnologia.

"[São] 111 projetos. No caso da ULS [Unidade Local de Saúde] Santa Maria, são sete projetos. No IPO [Instituto Português de Oncologia] de Coimbra também há projetos em curso, a ULS de Coimbra é a unidade de saúde que tem mais projetos. Este roteiro [de Auscultação sobre a Agenda Nacional de IA] permite-nos dar visibilidade, porque precisamos de investir muito na inovação", salientou.

Margarida Balseiro Lopes falava aos jornalistas após ter estado com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na apresentação de projetos de IA na ULS Santa Maria, em Lisboa.

"Estamos desde o dia 01 de janeiro de 2025 num processo de auscultação, de recolha de contributos, para a Agenda Nacional de IA, que vamos apresentar no final do primeiro trimestre deste ano, ou seja, no final de março", referiu.

A governante explicou que a iniciativa pretende "dar visibilidade a muitos projetos que já existem no setor público e que mostram como a IA pode, de facto, desempenhar um papel muito importante na qualidade de vida para as pessoas".

"As conclusões que chegámos foram que, de facto, há inúmeras iniciativas e que a área da saúde é a área que mais projetos têm. E, portanto, hoje estivemos aqui na ULS Santa Maria, mas já estivemos na ULS de Coimbra, há cerca de duas semanas, e no IPO de Coimbra. Três instituições públicas dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que já conseguem aproveitar as potencialidades da tecnologia, da IA, para conseguirmos trazer melhor qualidade de vida para as pessoas", realçou.

Aos jornalistas, a ministra lembrou as vantagens que a IA oferece à saúde, permitindo "dar um diagnóstico num curto espaço de tempo".

"Sabemos que, em especial em saúde, tempo é vida", vincou, acrescentando que será possível "prestar mais cuidados, chegar a mais pessoas e de forma mais eficiente" no SNS.