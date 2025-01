Universidade da Madeira conclui edição autográfica do poema 'Os Lusíadas'

No âmbito das Comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, a Universidade da Madeira concluiu a edição autográfica do poema 'Os Lusíadas', reproduzindo a ideia de que, em 1898, o Major Fernandes Costa teve de editar o poema épico à mão.

Por iniciativa de Joaquim Pinheiro, presidente da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, toda a comunidade académica foi convidada a copiar uma ou mais estâncias do poema Os Lusíadas, a partir da edição de Álvaro J. da Costa Pimpão, publicada pelo Instituto Camões.

Entre Outubro de 2024 e Janeiro de 2025, cerca de 450 membros da academia (docentes, estudantes e pessoal técnico e administrativo) participaram e ajudaram a concluir com sucesso a iniciativa, que teve como objectivo fundamental recordar e celebrar uma figura ímpar da cultura portuguesa.

Nas próximas semanas, será decidida a Instituição que acolherá a nova edição autográfica