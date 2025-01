Paulo Cafôfo promete “uma mudança tranquila, serena”, na Madeira, se o PS for Governo. O presidente do PS, que hoje votou nas eleições internas, em que é candidato único ao cargo, garantiu: “Com o PS não vai haver uma revolução. Vai haver uma evolução”.

É preciso garantir que a Madeira volta a ter estabilidade, algo que o PSD não consegue, como fica provado com a governação do PSD e de Miguel Albuquerque, acusa Cafôfo.

A diferença entre PSD e PS é grande, assegura. Os socialistas, além de garantirem respeito pelas instituições – autonomia, democracia, ética - têm práticas diferentes e o exemplo é recente, reforça o presidente do PS.

Cafôfo refere o processo de eleições internas para atestar a diferença. Enquanto Albuquerque foge ao confronto no partido, recusando-se a ir a eleições, o PS promoveu a clarificação, também porque “não podia haver dúvidas” quanto à liderança, “nem sobre quem é o candidato que o PS vai apresentar a presidente do Governo Regional”.

Mas as eleições internas têm outra mais-valia para o PS. Permitem ao partido e aos seus militantes e simpatizantes ganharem “embalagem” para os desafios eleitorais deste ano, desde logo as legislativas regionais de Março e as autárquicas de Setembro ou Outubro. Cafôfo diz querer um partido empenhado e mobilizado.

O presidente do PS diz saber que para isso e para a mudança de governação é necessário coragem. É por isso que promete uma evolução suave, mas também uma “atitude de abertura”. Perante as dificuldades criadas pelo PSD e por Miguel Albuquerque – “instabilidade” - a solução é a “estabilidade” que o PS garante ser capaz de concretizar.

Questionado sobre o arquivamento, pelo Ministério Público, do processo em que era arguido o secretário regional Eduardo Jesus, Paulo Cafôfo disse ser a justiça a funcionar, a mesma que mantém abertos processo contra o presidente do Governo Regional e um conjunto de secretários regionais. “O que envolve Miguel Albuquerque ainda está no início”.

“Este Governo está contaminado com casos de justiça” o que provoca a instabilidade. Algo que continuaria a verificar-se com a permanência, tanto do PSD como de Albuquerque, no poder.

Paulo Cafôfo falou na sede do PS-Madeira, ao final da manhã de hoje, quando exerceu o seu direito voto nas eleições internas, em que é candidato único à liderança do PS-Madeira. Cerca de dois mil militantes estão em condições de votar. As últimas urnas encerram às 22 horas.