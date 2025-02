Eslováquia volta a receber gás russo através da Turquia

A empresa estatal de energia eslovaca, SPP, anunciou hoje que o país vai continuar a receber gás russo, mas, a partir de agora, através do gasoduto TurkStream, depois de o fluxo através da Ucrânia ter sido interrompido há um mês.

A SPP tenciona honrar o seu contrato com a empresa de gás russa Gazprom, que expira em 2034, apesar das preocupações políticas.

"A guerra vai acabar um dia", disse o responsável pela empresa, Vojtech Ferencz, citado pelo diário Dennik.

A empresa insistiu que esta rota é mais económica do que comprar gás natural liquefeito ou depender do Azerbaijão. No entanto, explicou que o TurkStream, que também fornece gás a outros países europeus, não é suficiente para compensar o anterior fornecimento de gás russo através da Ucrânia.

Nesse sentido, Ferencz indicou que a empresa vai continuar a procurar alternativas adicionais, ainda que o abastecimento para 2025 e para os próximos anos esteja garantido.

A Ucrânia suspendeu, em 01 de janeiro, o transporte de gás natural russo através do seu território, tal como tinha avisado, no âmbito do fim do contrato.

O contrato de fornecimento de gás era uma fonte de receitas multimilionárias para a Rússia, que permitia à empresa Gazprom exportar para a Áustria, a Hungria, a Eslováquia e a Moldova, mas também significava cerca de 700 milhões de dólares (cerca de 672 milhões de euros) por ano para a Ucrânia.

A decisão foi explicada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa declaração feita em Bruxelas no dia 19 de novembro, quando afirmou recusar que a Rússia continua "a ganhar milhões" enquanto mantém uma política de agressão ao seu país.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, acusou o Presidente ucraniano de "sabotar" a economia europeia e a da Eslováquia, uma vez que o seu país gerava quase 500 milhões de euros com o trânsito deste gás para o resto do continente.