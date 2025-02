Roma punida pela UEFA antes de receber FC Porto no play-off

A Roma foi castigada pelo comportamento dos adeptos no último jogo da Liga Europa de futebol, e vai receber o FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final com restrições nas bancadas, anunciou hoje a UEFA.

Em causa estão diversos incidentes com adeptos da formação italiana na vitória por 2-0 sobre o Eintracht Frankfurt, na oitava e última jornada da fase de liga, na passada quinta-feira, que levaram a UEFA a ordenar o encerramento de duas secções da extremidade norte do estádio da Roma na receção ao FC Porto, em 20 de fevereiro, no segundo jogo do play-off.

O comité disciplinar da UEFA aplicou ainda uma multa de 30 mil euros à Roma, que se desloca ao Porto em 13 de fevereiro para a primeira mão da eliminatória que dá uma vaga nos oitavos de final da Liga Europa.

Também o Eintracht Frankfurt foi multado em 25 mil euros por distúrbios dos seus adeptos em Roma, e o clube alemão recebeu também uma proibição provisória de vender bilhetes para jogos fora de casa durante um período probatório de dois anos.

O Eintracht, campeão da Liga Europa de 2022, já avançou diretamente para os 'oitavos' da competição.

Noutro caso, a UEFA multou o Twente em 35 mil euros e ordenou o encerramento de uma das extremidades do estádio do clube neerlandês para o jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa contra o Bodo/Glimt, a 13 de fevereiro.