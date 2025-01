Dezenas de milhares nas ruas na Eslováquia contra políticas pró-Rússia do governo

Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se ontem em praças e ruas em vários pontos da Eslováquia, em protesto contra as políticas pró-Rússia do primeiro-ministro Robert Fico.

A última onda de protestos antigovernamentais foi alimentada pela recente viagem de Fico a Moscovo para se encontrar com o Presidente russo Vladimir Putin, uma rara visita ao Kremlin de um líder da União Europeia (UE) desde que a invasão total da Ucrânia por Moscovo, que começou em 24 de fevereiro de 2022.

As recentes declarações de Fico, de que era possível mudar a orientação da política externa da Eslováquia e sair da União Europeia e da NATO, também motivaram a saída à rua dos manifestantes.

"A Eslováquia não é a Rússia, a Eslováquia é a Europa" e "Já chega de Fico" e "Demite-te", gritavam os manifestantes, em Bratislava.

Os comícios de sexta-feira decorreram em 28 locais, mais do dobro em comparação com há duas semanas.

Fico acusou no início da semana os organizadores e a oposição de estarem em contacto com um grupo não especificado de estrangeiros que, segundo o primeiro-ministro, estão a trabalhar para engendrar um golpe na Eslováquia.

O governante populista relacionou as suas acusações com um relatório secreto do serviço de espionagem do país, conhecido como SIS, apresentado na terça-feira no Parlamento.

Os detalhes não são conhecidos, mas Fico disse publicamente que a oposição planeia ocupar edifícios governamentais, bloquear estradas, organizar uma greve nacional e provocar confrontos com as forças policiais como parte do alegado plano para derrubar o seu governo.

A oposição rejeitou o relatório e acusou o SIS de ser utilizado indevidamente para fins políticos.

O SIS é liderado pelo filho de um aliado próximo de Fico no partido.

A organização Paz para a Ucrânia, que promoveu a maioria dos comícios, rejeitou as alegações de Fico e disseram que este está a tentar assustar a população eslovaca.

Todos os numerosos protestos públicos antigovernamentais desde que Fico lidera o Governo, desde 25 de outubro de 2023, foram pacíficos.

Os organizadores disseram que o protesto em Bratislava reuniu 60.000 pessoas e que foi marcado para 07 de fevereiro uma nova manifestação.

Fico regressou ao poder no ano passado, depois de o seu partido de esquerda Smer ter ganhado as eleições com uma plataforma pró-Rússia e anti-americana.

Desde então, acabou com a ajuda militar da Eslováquia à Ucrânia, atacou as sanções da UE à Rússia e prometeu impedir a Ucrânia de aderir à NATO.

Fico é uma figura polarizadora na Eslováquia e sobreviveu a uma tentativa de assassinato em maio de 2024.