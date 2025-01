Bloquista José Soeiro anuncia saída do parlamento após mais de uma década como deputado

O deputado do BE José Soeiro anunciou hoje a sua saída da Assembleia da República, após mais de uma década como deputado, depois de ter sido colocado num concurso para lecionar no departamento de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto.

Este anúncio foi feito pelo próprio parlamentar no final de uma intervenção no debate de hoje na Assembleia da República, afirmando que vai iniciar numa "nova profissão" como professor na Universidade do Porto a partir da próxima semana.

"Mudarei de ofício, mas não deixo o trabalho político, nem o compromisso militante com o meu partido e com estas causas. Estarei onde estou e sempre estive", garantiu.

Após a intervenção de José Soeiro, o líder parlamentar do BE Fabian Figueiredo usou a figura da interpelação à Mesa para solicitar a distribuição de um cartão ao colega de bancada com a seguinte mensagem: "A um dos mais combativos e brilhantes deputados do Bloco um sentido abraço, deixarás saudades. Vemo-nos em todas as lutas em que sempre estiveste".

O presidente da Mesa em exercício, Rodrigo Saraiva, deputado da IL, juntou-se à despedida salientando que, ainda antes de ser eleito, já acompanhava o trabalho de Soeiro e "sempre teve o desejo de o confrontar politicamente porque em 90% estiveram em divergência política" e elogiou o seu percurso como deputado, garantindo que o parlamento "vai sentir a sua falta".

Gilberto Anjos, do PS, disse reconhecer o trabalho de Soeiro "dentro e fora do parlamento na causa pública", e Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, disse ter "muita pena" da saída de Soeiro do parlamento considerando que o "deputado fez um trabalho muito importante" na luta por mais direitos laborais e por uma melhor qualidade de vida das pessoas.

Alfredo Maia, deputado do PCP, salientou a postura "leal e cortês" do bloquista, bem como a "qualidade da sua intervenção parlamentar, Clara de Sousa Alves, do PSD, enalteceu a capacidade de manter um "discurso construtivo" apesar das divergências ideológicas e Inês de Sousa Real, do PAN, pediu a palavra para salientar a disponibilidade do deputado "para colaborar, para ajudar os restantes colegas e ao serviço público".

José Borges de Araújo de Moura Soeiro tem 40 anos, nasceu no Porto, e é sociólogo e investigador. Fez o doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sobre transformações no trabalho e mobilizações de precários.

Entrou no parlamento como deputado em 2008, onde se manteve até 2011 e, em 2015, voltou a ser eleito para um lugar que ocupou até este ano. Especializou-se na área do Trabalho.

É dirigente do Bloco de Esquerda, fazendo parte do Secretariado, da Comissão Política e da Mesa Nacional do partido.

É co-autor de várias obras, como "Cuidar de quem Cuida" (Objectiva, 2020, com Mafalda Araújo e Sofia Figueiredo), "The Routledge Companion to Theatre of the Oppressed" (2019, com Kelly Howe e Julian Boal), "A Falácia do Empreendedorismo" (Bertrand, 2016, com Adriano Campos) e "Não Acredite em Tudo o que Pensa" (Tinta-da-China, 2013, com Miguel Cardina e Nuno Serra).

O BE acrescentou que irá em breve anunciar um substituto para o lugar de José Soeiro.