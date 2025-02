Serviço de Reembolsos em Machico regista mais de 5 mil atendimentos em 4 anos

O Serviço de Reembolsos das despesas de saúde, localizado no concelho de Machico contabilizou, até à data, cerca de 2.003 processos, revelou o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) no dia em que este serviço assinala o seu quarto aniversário.

Em comunicado de imprensa, o organismo destaca que, em 2024, o Serviço de Reembolsos de Machico registou 27 novos utentes e 1.552 atendimentos, evidenciando "o aumento da procura e a importância da descentralização deste serviço para a população".

Em termos globais, a descentralização do Serviço de Reembolsos, implementada pelo Governo Regional da Madeira já realizou mais de 5.200 atendimentos a beneficiários do Serviço Regional da Saúde e de outros subsistemas de saúde, tendo também sido registados mais de 500 novos utentes.

Desde a sua implementação em 2021, o serviço tem cumprido o seu principal objectivo em facilitar a entrega das despesas de saúde para efeito de reembolso, proporcionando um atendimento próximo e personalizado aos utentes. IASaúde

Esta medida oferece um atendimento presencial todas as sextas-feiras, no Centro de Saúde de Machico. Para isso, os utentes devem solicitar o agendamento prévio através do contacto 291 212 370 ou on-line, através do site http://apps.iasaude.pt/reembolsos/agendamento/ .