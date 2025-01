Congestionamento matinal supera 3,5 km

Bom dia. Manhã de segunda-feira já com algum congestionamento nas estradas, mas ainda assim sem o constrangimento que já se viu noutros dias.

São, para já cerca de 3,5 km de extensão a zona da Via Rápida com maior demora e marcha mais lenta no sentido Machico - Ribeira Brava.

Refira-se que os acessos e as saídas da Via Rápida também estão condicionados com filas a chegarem à zona de desaceleração, em ambos os sentidos.

De resto, manhã calma e ainda sem a dificuldade imposta pelos raios de sol que podem encadear a vista dos condutores.

Conduza com precaução.