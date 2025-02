IL elege hoje o próximo líder e anuncia candidato presidencial

A Iniciativa Liberal elege hoje na IX Convenção Nacional o próximo presidente do partido e, caso Rui Rocha confirme a reeleição, anuncia o candidato que o partido apoiará às presidenciais de 2026.

Os resultados serão anunciados por volta das 13:00 no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde termina a IX Convenção Nacional da IL.

A convenção encerra com o discurso do novo presidente. Rui Rocha já afirmou que, caso seja reeleito, irá anunciar nessa ocasião o candidato que a IL vai apoiar nas eleições presidenciais de 2026.

Além da próxima comissão executiva (e respetivo presidente), os membros irão também votar na composição de todos os órgãos nacionais da IL para os próximos dois anos: conselho nacional, conselho de fiscalização e conselho de jurisdição.

A líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, tem sido apontada como possível candidata, mas as eleições presidenciais de 2026 não foi tema no primeiro dia da convenção.

Apenas o deputado da IL Rodrigo Saraiva, cujo nome também tem sido falado para as presidenciais, se referiu ao assunto, para afastar essa possibilidade.

No sábado, primeiro dia da IX Convenção Nacional, Rui Rocha interveio duas vezes, deixando em ambas as ocasiões várias críticas ao Governo da Aliança Democrática (AD), que acusou de "publicidade enganosa" e de apresentar um plano que "não está a funcionar".

Já Rui Malheiro, no único discurso que fez, apelou a uma renovação do partido que promova a valorização das bases, respeite a diversidade de opiniões e não veja na pluralidade um obstáculo, mas uma força.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A cantora Beyoncé lidera as nomeações na 67.ª edição dos Grammy, os prémios norte-americanos da música, que são entregues hoje à noite nos Estados Unidos, quando já for madrugada de segunda-feira na Europa.

Com 11 nomeações para os Grammy 2025, Beyoncé passa a contar com 99 indicações, tornando-se assim a artista mais premiada de sempre, com 32 Grammy conquistados, nos prémios norte-americanos de música.

Entre os artistas mais nomeados nos Grammy 2025 estão ainda Charli xcx, Billie Eilish e Post Malone, com sete indicações cada, e Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift, com seis.

A longa lista de mais de 90 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock e o metal, indo também do gospel aos audiolivros.

DESPORTO

Portugal disputa hoje com a França o terceiro lugar no Mundial de andebol, a disputar em Oslo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vão assistir ao jogo na capital da Noruega.

Numa prestação já histórica, a seleção nacional tem frente aos gauleses, a partir das 15:00 locais (14:00 em Lisboa), a possibilidade de sair da Noruega com o lugar mais baixo do pódio, depois de terem surgido neste mundial com o 10.º lugar alcançado no Egipto, em 2021, como o seu melhor registo.

A exemplo da meia-final, em que caiu frente à tricampeã mundial e campeã olímpica Dinamarca por 40-27, a missão de hoje é difícil.

A equipa portuguesa terá pela frente a ainda vice-campeã França, a seleção mais titulada em Mundiais, com seis ouros, duas pratas e quatro bronzes.

Dinamarca, que procura o quarto título consecutivo, e Croácia, campeã em 2003, no Mundial organizado em Portugal, vão defrontar-se na final, agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Portugal tenta frente à França gravar melhor participação em bronze Portugal tem hoje frente à França a oportunidade de coroar com a medalha de bronze a melhor participação de sempre em Mundiais de andebol, em Oslo, pelas 15:00 (14:00 em Lisboa) e continuar a fazer história.

Sporting, líder isolado, e Benfica, segundo a seis pontos, entram hoje em campo na 20.ª jornada da I Liga de futebol frente a duas equipas aflitas, Farense e Estrela da Amadora, respetivamente.

O campeão Sporting é o primeiro a jogar, ao receber o Farense, 17.º e penúltimo, a partir das 18:00, enquanto o Benfica desloca-se à Reboleira para defrontar o Estrela da Amadora, a partir das 20:30.