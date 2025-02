"Cristiano és um verdadeiro embaixador e espero ver-te no Mundial'2026"

O presidente da FIFA considerou hoje que o português Cristiano Ronaldo, que cumpre 40 anos, é um "verdadeiro embaixador do futebol", pelo que espera ver o ponta de lança do Al Nassr a representar Portugal no Mundial2026.

"Caro Cristiano, muitos parabéns! És um dos maiores atletas que o mundo já viu e um verdadeiro embaixador do futebol. Deste-nos tantos momentos inesquecíveis -- os golos, os troféus, a paixão e a fome de vencer, a dedicação e o compromisso. Venceste dois prémios The Best da FIFA por seres considerado o melhor do Mundo!", escreveu Gianni Infantino, na rede social Instagram.

Para Infantino, o antigo jogador de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus continua a "inspirar milhões de pessoas a tentarem serem melhores e a sonhar".

A terminar, manifestou o desejo de ver o internacional luso em 217 vezes vestir as cores de Portugal na fase final do Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Obrigado por todos os teus contributos para o nosso jogo. Desfruta do teu dia especial e espero ver-te no Campeonato do Mundo da FIFA do próximo ano", terminou.

Em dia de aniversário, o jogador dos sauditas do Al Nassr tem recebido os parabéns no mundo do futebol, da UEFA, do FC Porto, do Sporting, clube que o formou, da Juventus, do Real Madrid, do Manchester United, de Fernando Gomes, ou do selecionador nacional, Roberto Martínez.