IntervirARTE promove exposição na 'Jaime Moniz'

O Largo do Museu da Escola Secundária Jaime Moniz recebe a exposição 'Fotografia de Retrato' durante o presente mês de Fevereiro.

A mostra reúne mais de uma centena de trabalhos de fotografia de retrato com iluminação artificial produzidos em sessões fotográficas orientadas pelo Projeto IntervirARTE e em colaboração com as disciplinas Oficina de Multimédia B e Design, Comunicação e Audiovisuais.

Estas actividades envolveram cerca de 50 alunos da Escola, entre colaboradores do próprio projecto, as turmas de 12.º ano de Artes Visuais e a turma e 12.º ano do CEF de Técnico de Multimédia, e visaram a exploração do potencial criativo da fotografia.

Segundo uma nota à imprensa remetida por Carlos Rodrigues e Márcia Henriques, foi abordado não só o uso de diversas técnicas de iluminação e modificadores, como também de soluções técnicas como arrasto de movimento, múltiplos disparos de flash e imagem compósita.

As artes finais são acompanhadas por registos fotográficos da sua produção, ficha técnica e memória descritiva. Sendo esta uma exposição escolar, contém ainda uma vertente pedagógica, uma vez que contempla painéis informativos acerca dos aspetos técnicos e estéticos aplicados na criação destas imagens.