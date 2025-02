Assaltantes de Banco no Seixal esperaram por abertura de cofre para roubar 200.000 euros

Os três homens de cara tapada que hoje assaltaram à mão armada uma sucursal do Novo Banco no Seixal estiveram 20 minutos à espera para roubar dinheiro de um cofre de abertura retardada, levando 200.000 euros, segundo a PSP.

A mesma fonte acrescentou à Lusa que o assalto na sucursal do Novo Banco na Arrentela, no Seixal (Setúbal) ocorreu cerca das 12:30 e os três assaltantes apresentaram-se com máscaras e luvas, tendo um deles uma arma, que não foi utilizada, tendo sido sequestradas uma dezena de pessoas, entre funcionários e clientes durante o tempo em que decorreu o roubo.

Os assaltantes puseram-se de seguida em fuga, não precisando a fonte se foi apeada ou com recurso a uma viatura.

O alerta foi dado para a PSP cerca das 13:00, segundo a mesma fonte.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, sendo que fonte daquela instituição disse à Lusa que elementos da Unidade de Contra-Terrorismo (UNCT) estiveram durante a tarde no local em investigação.