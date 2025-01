Quando se trata do nosso dinheiro, é importante procurar sempre as soluções que ofereçam um melhor serviço a preços mais convidativos. Isto aplica-se não só ao fornecimento de energia em casa ou ao local onde fazemos as compras de supermercado, mas também, e com ainda mais relevância, à nossa relação com a instituição financeira onde guardamos o nosso capital.

Comissões bancárias demasiado elevadas, um atendimento lento e ineficiente ou a ausência de soluções de financiamento adequadas às nossas necessidades são alguns dos motivos que nos podem levar a ponderar mudar de banco este ano. No entanto, há outras razões que vale a pena considerar.

5 razões para mudar de banco este ano

Se deseja dar um novo rumo às suas finanças pessoais e à forma como gere o seu dinheiro, não temos apenas uma ou duas, mas cinco razões para considerar seriamente a mudança de banco em 2025.

1 – Procurar melhores condições de financiamento

Se tem um projecto na gaveta que gostaria de concretizar este ano, mas as condições de montantes, prazos de reembolso e taxas de juro oferecidas actualmente não são atractivas, pode estar na altura de procurar uma alternativa.

Neste contexto, preste especial atenção à TAN (Taxa Anual Nominal) e à TAEG (Taxa Anual Efetiva Global), que indicam o custo do dinheiro que vai pedir emprestado e todas as despesas (juros, comissões, impostos, etc.) associadas ao crédito.

Além disso, verifique se existe comissão de abertura e qual o nível de burocracia no processo de contratação, pois quanto mais complexo for, mais custos poderá acarretar e mais tempo terá de esperar até conseguir concretizar os seus objectivos.

Para agilizar o processo, os bancos digitais disponibilizam simuladores de crédito que, em apenas cinco minutos, permitem ao cliente calcular a prestação mensal com base nos montantes e prazos desejados e, de seguida, submeter o pedido online.

Normalmente, um banco digital demora entre 24 e 48 horas a apresentar uma resposta ao pedido de crédito.

2 – Reduzir o valor das comissões

Nos bancos tradicionais, é comum pagar manutenção de conta, anuidades de cartões e muitas outras taxas e comissões que, somadas, podem gerar despesas consideráveis.

Baixar estes custos costuma implicar a domiciliação do ordenado ou a realização de um valor mínimo em compras com cartão de crédito — mas, na verdade, há outra opção.

A maioria dos bancos digitais, que operam 100% online, não cobra comissões ou anuidades e ainda oferece taxas de juro mais competitivas.

3 – Obter uma experiência mais próxima e ajustada às suas necessidades

O balcão físico do seu banco fica longe de casa? Demora demasiado a obter respostas às suas questões? Os horários de atendimento não se adequam à sua rotina?

Se respondeu “sim” a estas perguntas, talvez seja hora de optar por um banco digital, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e disponibiliza atendimento personalizado por vários canais de comunicação.

4 – Ter mais ferramentas de gestão financeira ao seu dispor

Se o seu objectivo é controlar melhor os gastos e identificar onde aplica o seu dinheiro, a melhor opção é escolher um banco que ofereça ferramentas online intuitivas para uma gestão financeira mais detalhada.

Um bom exemplo são as aplicações que muitos bancos disponibilizam, permitindo não só monitorizar despesas e receitas em tempo real, mas também efectuar pagamentos ou contratar serviços de forma rápida e com menos burocracia.

5 – Aceder a produtos mais competitivos

Se está cansado de pagar pela disponibilização de um cartão de crédito ou por aceder a depósitos a prazo com condições menos atractivas, talvez seja o momento de procurar um novo banco.

Muitas instituições financeiras oferecem produtos mais competitivos para os novos clientes, beneficiando assim quem decide abrir conta pela primeira vez.

Como mudar de banco?

Se já decidiu mudar de banco e começou a avaliar alternativas, saiba que a mudança é mais simples do que possa pensar.

Antes de tudo, não precisa de justificar ou informar previamente o encerramento da conta antiga para abrir uma nova; o novo banco pode encarregar-se deste processo em seu nome, caso autorize.

Note que, neste âmbito, ambos os bancos devem cooperar para garantir que a transferência de contas é rápida e simples. Além disso, é importante reforçar que as instituições não podem cobrar comissões pelo encerramento da conta ou por prestarem informações sobre a sua transferência.

Mudar de banco é, portanto, um direito seu, sem custos associados, e deve ser um processo simples com a cooperação das instituições financeiras envolvidas. A si, basta encontrar a solução que melhor sirva os seus interesses.