Banco de Afetos da Francisco Franco com campanha de recolha alimentar

Está prestes a arrancar mais uma campanha de recolha alimentar promovida pelo Banco de Afectos da Escola Secundária de Francisco Franco. Essa iniciativa vai decorrer entre os dias 3 e 7 de Fevereiro e, além de bens alimentares, vai ainda recolher artigos de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Esta é uma forma da escola se associar à campanha 'Conto Contigo'. "Os responsáveis pelo Banco de Afetos sugerem que os Directores de Turma e professores vivenciem esta actividade em colectivo com a turma, reforçando os laços de amizade, cooperação e solidariedade", indica nota.

O ponto de recolha solidária vai estar localizado no hall de entrada da escola. No ano passado, esta campanha solidária juntou 57 escolas da Região e resultou em 6.829 produtos recolhidos, que permitiram apoiar, com periodicidade mensal, um total anual de 527 famílias madeirenses e porto-santenses.