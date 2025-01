Avaliação bancária de habitação na Madeira recuou para os 2 mil euros/m2 em Dezembro

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM situou-se nos 2 000 euros/m2 em Dezembro de 2024, registando um decréscimo de 2,0% em relação ao mês precedente (ou seja, menos 40 euros), de acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). Esta descida interrompe uma tendência de crescimento, que se prolongou por oito meses consecutivos. Em relação ao mesmo mês do ano anterior observou-se uma subida de 16,4% (+282 euros).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2 136 euros/m2, traduzindo uma variação de -3,8% comparativamente a Novembro de 2024 e de +17,4% face ao mês homólogo.

Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 827 euros/m2, valor superior em 0,6% ao observado no mês anterior e +14,2% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

A nível municipal, o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Dezembro de 2024, fixou-se nos 2 332 euros/m2, -3,4% em relação ao mês precedente e +17,6% em comparação com Dezembro de 2023, refere a DREM.

Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 1 764 euros/m2 e os 1 883 euros/m2, respectivamente.

Câmara de Lobos observou um decréscimo de 9,4% face ao mês anterior e um acréscimo 7,8% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de +0,4% e homóloga de +16,5%.

O valor mediano de avaliação bancária no País fixou-se nos 1 747 euros/m2, mais 7 euros que no mês anterior (+0,4%). A variação homóloga foi de +13,7% (+211 euros).

No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2 585 euros/m2) e no Algarve (2 294 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2 000 euros/m2).

Face ao período homólogo, a RAM (+16,4%) registou a maior variação positiva, enquanto no Alentejo (+3,0%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, a região do Oeste e Vale do Tejo (+1,2%) liderou as subidas, surgindo, no polo oposto, a RAM (-2,0%).

Número de avaliações bancárias aumentou face ao mês homólogo

Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Dezembro de 2024, foram consideradas 839 avaliações, +46,2% que no mesmo período do ano anterior.

Destas, 485 foram de apartamentos e 354 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se mais 33 avaliações, o que corresponde a um acréscimo de 4,1%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de +26,1%, enquanto a variação em cadeia foi praticamente nula.

Valor mediano de avaliação bancária na habitação na RAM cresceu acima da média nacional em 2024

No ano de 2024, o valor mediano de avaliação bancária na habitação na RAM subiu para 1 904 euros/m2, o que representa um acréscimo de 14,8% face a 2023. Considerando a natureza dos alojamentos, em 2024, o valor mediano de avaliação aumentou 16,7% nos apartamentos e 15,4% nas moradias, para valores na ordem dos 2 017 euros/m2 e 1 760 euros/m2, respetivamente.

Ao nível do país, o valor mediano foi de 1 662 euros/m2, com um crescimento global de 9,3% em relação a 2023. Esse aumento foi maior nos apartamentos (+9,3%, atingindo 1 851 euros/m2) do que nas moradias (+8,6%, com um valor de 1 287 euros/m2).

Quanto ao número anual de avaliações bancárias, este foi de 8 238, +30,3% que em 2023, com a subida a ser maior nas moradias (+31,1%) do que nos apartamentos (+29,7%).