O activista

Miguel Henrique Silva Pita nasceu, a 27 de Dezembro de 1972, na Madeira, onde construiu a sua vida pessoal e profissional. Ao longo dos anos, Miguel Pita tem procurado se destacar pelo seu espírito combativo, de dedicação à comunidade e pela firmeza nas suas convicções, com o intuito de apresentar um olhar atento e crítico ao futuro da sua terra-natal.

"Activista". Esta é a palavra que melhor define o líder do ADN-Madeira, um homem que não se resigna perante aquilo em que não acredita. Desde as manifestações contra as restrições pandémicas até à sua luta por mais liberdade e transparência na política regional, tem marcado a sua trajectória pela coragem de questionar e de agir. Sem medo de romper com o estabelecido, enfrenta cada desafio com determinação, sempre com um único propósito: defender aquilo que considera ser o melhor para a Madeira e para as gerações futuras.

Adoro a nossa ilha e tudo farei para protegê-la, para que as gerações vindouras possam desfrutar de mais e melhor do que eu consegui no meu espaço de vida Miguel Pita, candidato do ADN-Madeira

E é com esse lema e propósito que Miguel Pita volta a se candidatar às Eleições Regionais, marcando assim a sua terceira participação nesta disputa. Apesar disso, o seu percurso político já conta com outras experiências eleitorais, onde sempre vincou a sua determinação em representar os interesses da sua terra. Com um percurso marcado pela persistência e pelo compromisso, regressa agora ao desafio regional com ainda mais convicção e vontade de fazer a diferença.

Do Basquetebol à Solidariedade

"Madeirense de gema", Miguel Pita cresceu e construiu a sua vida na 'peróla do Atlântico' que sempre considerou "um paraíso". Desde cedo, demonstrou um forte sentido de comunidade, quer através do desporto, quer pelo seu compromisso com causas sociais e políticas.

A sua juventude foi marcada pela paixão pelo basquetebol. Durante a década de 1990, foi jogador e treinador, representando clubes históricos como o CD Nacional e o CF União. Esta experiência reforçou o seu espírito de liderança e trabalho em equipa, valores que levaria para outras áreas da sua vida.

Além do desporto, a solidariedade sempre fez parte do seu percurso. Desde os 19 anos, é dador de sangue assíduo, somando, até hoje, 96 dádivas. Pelo seu contributo ininterrupto, recebeu as medalhas cobreada, prateada e dourada, símbolos do seu compromisso com o bem-estar dos outros.

ADN apela para a importância de doar sangue O partido ADN realizou esta quarta-feira, 20 de Setembro, uma acção de campanha no banco de Colheita de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde o cabeça-de-lista, Miguel Pita, realizou a sua 91.ª dádiva de sangue.

Em 1994, cumpriu o Serviço Militar Obrigatório, desempenhando as funções de motorista do Comandante do Quartel-General, uma experiência que permitiu-lhe desenvolver um "forte sentido de disciplina e responsabilidade".

Da Hotelaria à Política

A sua vida profissional começou em 1992, como recepcionista no antigo Hotel D'Ajuda, onde permaneceu até 1998. Desde então, é gerente dos Apartamentos Avenue Park, função que desempenha até hoje. No seu entender, a experiência neste sector da hotelaria proporcionou-lhe uma "visão privilegiada sobre a economia local e a importância do Turismo na Madeira".

O seu envolvimento no panorama da política regional ganhou destaque em 2020, durante a pandemia de covid-19. Insatisfeito com as medidas restritivas adoptadas pelo Governo Regional, organizou manifestações pacíficas à porta da Quinta Vigia, protestando contra o confinamento e a implementação do 'Passaporte Sanitário'. Na mesma altura, ao contrário de outras unidades hoteleiras, também recusou encerrar o hotel que gere, mantendo a actividade em funcionamento e assumindo publicamente a sua posição contra a vacinação. Essas acções valeram-lhe a reputação de "negacionista" aos olhos de alguns, "mas também o reconhecimento de muitos que se reviam na luta pela liberdade individual e empresarial".

Dezenas manifestam-se contra restrições junto à Quinta Vigia Dezenas de madeirenses saíram hoje à rua para protestar contra as últimas medidas avançadas pelo Governo Regional no âmbito do combate à covid-19.

Passagem pelo Chega antes de ingressar no ADN

Em 2021, ingressou no partido Chega, onde se candidatou, pela primeira vez, a um cargo político, encabeçando a lista do partido à Junta de Freguesia da Sé. Nesse sufrágio obteve um terceiro lugar, atrás do PSD e PS, demonstrando que a sua mensagem, de alguma forma, encontrava eco na população. No entanto, algumas divergências com a Direcção Nacional do partido de extrema-direita resultaram em dois processos de suspensão e, no início de 2023, decidiu desvincular-se da força política liderada por André Ventura.

Ascensão no ADN e o caminho para 2025

Foi no Verão de 2023 que recebeu o convite de Bruno Fialho, líder da Alternativa Democrática Nacional (ADN), para ser o cabeça-de-lista do partido nas eleições legislativas regionais de Setembro desse ano.

"Identifiquei-me com a ideologia do ADN, porque realmente é um partido que defende as Liberdades e Garantias dos cidadãos e da Constituição Portuguesa. Eles convidaram-me, mas confesso que levei 5 meses até aceitar, porque quis ter a certeza de que política era esta e que partido era este. Claro que me identifiquei com eles, fui ao Congresso Nacional, gostei da forma pacífica como as situações foram aprovadas, o estatuto e os regulamentos e, por isso, em Julho decidi aceitar este desafio. Agora a ideia é a de tentar defender os madeirenses e porto-santenses", confidenciava, no dia 27 de Agosto, em entrevista concedida ao DIÁRIO.

No entanto, apesar da sua determinação em dar voz às aspirações e preocupações da população, o ADN saiu daquele sufrágio como o partido menos votado.

ADN desiludido com resultado "aquém das expectativas" No entanto, Miguel Pita destaca que a maioria absoluta não ser alcançada "era um dos objectivos" do partido

Apesar do "resultado aquém das expectativas", Miguel Pita não se deixou abalar e voltou a candidatar-se em Maio de 2024, alcançando uma ligeira melhoria nos resultados eleitorais, embora ainda "muito longe" daquilo que ambicionava, que era conseguir a tão desejada eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Actualmente, é Conselheiro Nacional do ADN e volta a encabeçar a candidatura do partido nas Eleições Legislativas Regionais de 23 de Março de 2025. Com um discurso assente na defesa das liberdades individuais, na transparência política e na protecção dos interesses da Madeira, Miguel Pita mantém-se firme no seu compromisso de lutar por uma Região "mais próspera e justa".

Em declarações ao DIÁRIO, o líder regional garante que o partido apresenta-se "com o objectivo de propor soluções concretas para os desafios que afectam a população da Região Autónoma da Madeira".

Um dos nossos propósitos de candidatura será devolver ao eleitorado a confiança na política e nos seus agentes, de forma que se traduza numa maior adesão às urnas de voto e assim podermos combater os números preocupantes da abstenção, voto nulos e em branco, de maneira construtiva e na defesa do superior interesse das populações e em detrimento de quezílias politico partidárias na nossa Assembleia Legislativa Regional Miguel Pita, candidato do ADN-Madeira