Liga "faz política na defesa intransigente dos doentes oncológicos", diz Ricardo Sousa

Ricardo Sousa afirmou, hoje, que o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro continuará "a ser a voz de muitos doentes, oncológicos e não só".

A Liga Portuguesa Contra o Cancro realmente faz política, sim senhor, confirmo, mas no cumprimento da sua missão, isto é, em defesa intransigente dos doentes oncológicos e suas famílias e não usa, em momento algum, os doentes para fazer política! Ricardo Sousa

Ricardo Sousa reagia deste modo às declarações de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, que acusou o presidente do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, de misturar saúde com outros interesses partidários, esta tarde, à margem da cerimónia de entrega de duas ambulâncias para transporte de doentes não urgentes.

Ramos acusa presidente da 'Liga Contra o Cancro' de misturar saúde com política partidária Em causa recente entrevista ao DIÁRIO onde Ricardo Sousa mostrou-se revoltado com a escolha e prioridades de Miguel Albuquerque

Em causa a recente entrevista de Ricardo Sousa ao DIÁRIO onde o também militante do PSD e apoiante de Manuel António Correia, manifestou-se revoltado com a escolha e prioridades do Governo de Miguel Albuquerque.

Ainda em comunicado de imprensa, Ricardo Sousa evidenciou que o secretário regional da Saúde "não desmentiu a falta dos medicamentos e perdeu uma oportunidade de tranquilizar a todos com o anúncio da reposição da medicação".