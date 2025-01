Procuradores britânicos defendem penas de prisão aplicadas a activistas ambientais

Os procuradores britânicos defenderam hoje a severidade das penas de prisão impostas a dezasseis ativistas ambientais da organização Just Stop Oil, alvo de recurso para o Tribunal da Relação de Londres, enfatizando a natureza perigosa das suas ações.

Centenas de pessoas manifestaram o seu apoio sentando-se em silêncio durante quase uma hora e meia no passeio em frente ao tribunal, algumas segurando retratos de ativistas presos em diferentes países.

Os 16 ativistas foram condenados em primeira instância em 2024 a penas de prisão entre 15 meses e cinco anos.

Entre os atos praticados estão um bloqueio de uma autoestrada e o lançamento de sopa na pintura "Girassóis" de Van Gogh, em Londres, para denunciar o impacto da indústria do petróleo e do gás.

No segundo e último dia da audiência de recurso, um representante do procurador argumentou que "os juízes adotaram a abordagem correta", acreditando que os ativistas "excederam os limites do que era razoável".

Algumas ações representavam "perigo extremo" para o público e para eles próprios, acrescentou.

As sentenças "são as mais severas do género na história moderna do Reino Unido", realçou, por sua vez, Danny Friedman, advogado dos ativistas.

É uma forma de "passar a mensagem a toda a população de que protestar pode ter um custo terrível, o de ir para a prisão durante muito tempo", lamentou Chris Packham, de 63 anos, naturalista e apresentador britânico que se deslocou ao local para apoiar os ativistas.

Além de Packham, centenas de outros participaram numa manifestação silenciosa à porta do tribunal, convocada por uma coligação de organizações ambientais e pró-Palestina, como parte de uma campanha chamada "Libertem os Prisioneiros".

Sob vigilância policial, o grupo dispersou pacificamente ao fim de uma hora.

As organizações não-governamentais (ONG) Greenpeace e Amigos da Terra denunciaram a crescente repressão sobre os ativistas ambientais no Reino Unido.

A revelação da decisão do Tribunal da Relação ainda não tem data marcada.

A Just Stop Oil é conhecida pelas suas ações vistosas e muito criticadas em museus, competições desportivas e concertos. Este grupo apela ao fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030.

Os governos conservadores anteriores aprovaram uma série de medidas nos últimos anos para punir as suas ações de forma mais severa.