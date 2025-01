CDS alerta que comunidade terapêutica é "uma urgência" na Madeira

O CDS-PP Madeira vem alertar que são "urgentes" a criação de novas estruturas para tratamento da toxicodependência, como é o caso da Comunidade Terapêutica.

O partido realça que este problema tem vindo a agravar-se na Madeira, com o aumento do consumo das novas substâncias psicotrópica, tendo ganho uma dimensão "muito preocupante" para uma ilha como a Madeira.

"Metade do problema está resolvido, já que existe um espaço para instalar a estrutura no antigo Centro Educativo de Menores do Santo da Serra, um edifício que custou 10 milhões de euros e que está encerrado há alguns anos", recorda o CDS.

No comunciado, o CDS recorda com o Parlamento da Madeira, por proposta do partido, aprovou por unanimidade, uma resolução onde se recomenda a transferência daquela estrutura para a Região, para ali instalar a Comunidade Terapêutica. "Falta agora vontade política para concretizar este objectivo", sublinha.