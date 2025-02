Comunidade internacional conta com Trump para paz no Médio Oriente

O presidente egípcio Abdel Fattah Al Sisi garantiu, esta segunda-feira, ao seu homólogo Donald Trump que a comunidade internacional conta com o presidente norte-americano para ser possível alcançar uma paz permanente no Médio Oriente, revelou a agência espanhola EFE.

Numa conversa telefónica entre os dois líderes, em que não foi abordada a proposta de Trump de deslocar os habitantes da Faixa de Gaza para o Egito e Jordânia, As Sisi destacou "a importância de alcançar uma paz duradoura na região, salientando que a comunidade internacional conta com a capacidade do Presidente Trump para alcançar um acordo de paz permanente e histórico que ponha fim ao estado de conflito" existente há décadas naquela região.

A declaração do presidente egípcio foi citada, em comunicado enviado à EFE, pelo porta-voz presidencial, Mohamed al Shenawy.

A chamada telefónica entre os dois presidentes resultou num "diálogo positivo", tendo sido discutida a "importância de continuar a implementar a primeira e segunda fases do acordo de cessar-fogo e de consolidar o cessar-fogo na Faixa de Gaza", alcançado através do Egito, com a mediação do Catar e dos EUA, e a "necessidade de intensificar a entrega de ajuda ao povo de Gaza".

A EFE adiantou que, no final da chamada, Abdel Fattah Al Sisi e Donald Trump concordaram em manter a comunicação entre os EUA e o Egito, bem como a cooperação "em questões de interesse comum", tendo existido um convite mútuo para visitas ao Cairo e à Casa Branca.

A declaração não abordou a proposta de Donald Trump em mover os habitantes de Gaza para o Egito e Jordânia, proposta que ambos os países rejeitaram.

O Cairo recebeu, esta segunda-feira, uma reunião ministerial com representantes do Egito, Palestina, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Liga Árabe, onde o deslocamento de palestinianos da Faixa de Gaza foi rejeitado "sob quaisquer circunstâncias".

Os países participantes observaram que esperam "trabalhar com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, para alcançar uma paz justa e completa no Médio Oriente, de acordo com a solução de dois Estados, e trabalhar para libertar a região dos conflitos".

A reunião na capital do Egito aconteceu após Trump se ter mostrado confiante que tanto a Jordânia como o Egito aceitarão pessoas deslocadas da Faixa de Gaza no seu território.