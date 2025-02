PAN quer incentivos que tornem a agricultura mais atraente para os jovens e pequenos agricultores

O PAN considera ser importante potenciar os apoios tanto aos pequenos agricultores como aos jovens, tornando este sector mais atrativo. O partido esteve, ontem, no Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, a fim de conversar com vendedores e população local, ouvindo de perto as suas preocupações.

De acordo com nota à imprensa, entre os desafios identificados destacam-se a escassez de pessoas dedicadas ao trabalho agrícola, a dificuldade em competir com os preços praticados nas grandes superfícies e a necessidade urgente de garantir mais zonas de captação de água para rega, sobretudo com a chegada das épocas mais quentes.

Uma das questões apontadas é a diminuição do número de agricultores, que leva a um impacto direto na quantidade e diversidade dos produtos disponíveis, levando ao aumento dos preços e à dificuldade de garantir a subsistência de muitas famílias.

"A Madeira tem um enorme potencial agrícola que precisa de ser devidamente apoiado. É necessário criar incentivos que tornem o sector mais atractivo para os jovens, promovendo a produção local e garantindo condições dignas para os agricultores", afirmou Vítor Gomes, elemento do PAN Madeira.

No que respeito à escassez de água de rega, que se agrava com a chegada do tempo quente, o partido afirma ser crucial um "reforço das infraestruturas de captação e armazenamento de água, bem como a implementação de soluções sustentáveis para garantir um abastecimento adequado às necessidades dos agricultores, com melhor monitorização e gestão eficiente dos recursos hídricos".