PAN apela à redução e flexibilidade dos horários de trabalho

O PAN Madeira alerta para a necessidade de adaptar o modelo de trabalho actual com políticas de conciliação da vida familiar, profissional e familiar, implementando a redução da carga horária e a igualdade salarial entre o sector público e o privado.

Em nota emitida, o partido defende que "é fundamental equilibrar a disparidade que existe entre o sector público e privado, em que um exige 35 horas semanais enquanto outro ainda utiliza as 40 horas". Para o partido, há vários exemplos da redução de horário que são demonstrativos de maior produtividade e qualidade de vida dos trabalhadores.

"A Madeira deve ser exemplo em conseguir garantir melhores condições de vida à população. De que serve vivermos no melhor destino insular do mundo, se os/as trabalhadores/as não têm tempo nem rendimento para momentos de lazer. O PAN tem esta visão que é fundamental garantir políticas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e isso passa pela redução e flexibilidade dos horários de trabalho. Mais do que os aumentos dos salários que são fundamentais, é necessário garantir que os/as trabalhadores/as têm qualidade de vida", afirma a porta-voz regional do PAN, Mónica Freitas

O partido dá ainda exemplos de empresas que apostam em garantir ginásio e consultas de psicologia aos trabalhadores e trabalhadoras, medidas progressistas que contribuem para um melhor ambiente na empresa.