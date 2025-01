Benfica e Sporting confirmam play-off, City e PSG salvam-se no 'Champions'

Benfica e Sporting confirmaram hoje um lugar no play-off da Liga dos Campeões de futebol, com emblemas como Manchester City e Paris Saint-Germain a salvarem-se na oitava e última jornada da edição inaugural da fase de liga.

Em risco de eliminação, ingleses e franceses alcançaram pelo menos o play-off, com históricos como Real Madrid, atual detentor do título, e Bayern Munique a falharem igualmente o acesso direto aos oitavos de final.

Numa ronda que arrancou com Liverpool, agora oficialmente vencedor da fase de liga, e FC Barcelona como os únicos apurados diretamente, Arsenal, Inter Milão, Atlético Madrid e Bayer Leverkusen também confirmaram um lugar entre os oito primeiros, assim como Lille e Aston Villa, as duas grandes surpresas desta fase.

A nível nacional, o destaque vai para a vitória histórica do Benfica em Turim, perante a Juventus, por 2-0, com o Sporting a sofrer para empatar em Alvalade com o já eliminado Bolonha (1-1), acabando por se salvar na diferença de golos, já que o Dínamo Zagreb, por exemplo, acabou o mesmo número de pontos dos 'leões, mas ficou pelo caminho.

Os croatas, que surpreenderam em Zagreb o AC Milan (2-1), de Sérgio Conceição, acabaram a ronda em desilusão, assim como o Estugarda e o Shakhtar Donetsk, que também ainda tinha esperanças de chegar ao play-off.

Em Turim, depois de uma semana bem 'quente' para os lados da Luz, o grego Pavlidis deu vantagem ao Benfica, aos 16 minutos, e o turco Orkun Kokçu fixou o resultado, aos 80, garantindo um triunfo muito importante não só para os 'encarnados', mas também para o técnico Bruno Lage.

Do lado da Juventus, que também ficou pelo play-off, o internacional Francisco Conceição esteve a tempo inteiro.

Já o Sporting sofreu, e muito, perante o Bolonha, mas, mesmo com uma exibição bem cinzenta, acabou por assegurar a continuidade na prova, graças um golo do avançado dinamarquês Conrad Harder, aos 77 minutos, depois de o médio Tommaso Pobega ter dado vantagem aos italianos, ainda na primeira parte, aos 21.

Foi o primeiro encontro da temporada em que os 'leões' não contaram com a sua grande 'estrela', o sueco Viktor Gyökeres, devido a problemas físicos.

Entre os apurados diretos, destaque para o 'hat-trick' do argentino Martinez na vitória do Inter Milão sobre o Mónaco (3-0), em Itália, para o 'bis' do francês Griezmann na goleada do Atlético Madrid no campo do Salzburgo, eliminado, por 4-1, e para o 6-1 do Lille em casa sobre o Feyenoord, com o austríaco Trauner a entrar para o 'quadro' dos mais 'azarados' da história da 'Champions', com dois autogolos.

O Liverpool, sem Diogo Jota, lesionado, garantiu o prémio de primeiro 'campeão' da fase de liga da competição, mesmo perdendo nos Países Baixos com o PSV Eindhoven (3-2), beneficiando do empate caseiro do FC Barcelona com a Atalanta (2-2), com os italianos a terem Rui Patrício no banco.

Atual campeão e recordista da prova, o Real Madrid terá de ir ao play-off, mesmo depois de vencer fora o Brest, por 3-0, com um 'bis' do brasileiro Rodrygo, numa partida em que Vinicius Júnior esteve ausente devido a castigo.

O mesmo vai acontecer com o Manchester City, que recebeu e venceu o Club Brugge, por 3-1, com Bernardo Silva e Matheus Nunes em campo, e com o Bayern Munique, que fez história na 'Champions'.

Os bávaros, com Rafael Guerreiro a entrar nos minutos finais, bateram o Slovan Bratislava, por 3-1, e tornaram-se na primeira equipa da prova a somar 34 jogos sem perder em casa, com 32 vitórias e apenas dois empates.

O Paris Saint-Germain deixou o Estugarda pelo caminho, com uma goleada na Alemanha, por 4-1, com um 'hat-trick' de Dembelé, um deles com assistência de João Neves, titular, num partida em que Vitinha também entrou de início, com Gonçalo Ramos a entrar na segunda parte.

O AC Milan também vai para o play-off, mas Sérgio Conceição sofreu uma derrota em Zagreb que deixa o técnico português ainda mais 'zangado', numa partida em que contou com Rafael Leão e que foi batido por uma lenda do futebol italiano, o antigo central Fábio Cannavaro, que comanda o Dínamo.

Destaque ainda para o senegalês Serhou Guirassy, que assinou um 'bis' no triunfo do Borussia Dortmund sobre o Shakhtar Donetsk (3-1), e apanhou o polaco Robert Lewandowski no topo da lista dos melhores marcadores, com nove golos.