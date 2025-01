Cadáver encontrado no Faial poderá ser de homem desaparecido

Os drones do Serviço Regional de Protecção Civil detectaram há instantes um cadáver numa falésia com cerca de 50 metros, na zona da Fajã Grande, na freguesia do Faial.

Cheiro nauseabundo no Faial leva bombeiros a realizar buscas na zona Um cheiro nauseabundo que foi detectado esta quinta-feira na freguesia do Faial, na zona da Fajã Grande, causou estranheza.

Apesar de ainda não haver confirmação, suspeita-se tratar-se do corpo de Henrique Felisberto, o homem de 72 anos que foi dado como desaparecido no dia 3 de Janeiro nestas imediações.

Vinte dias sem sinais do homem desaparecido no Faial Já se passaram vinte dias desde que Henrique Felisberto foi visto pela última vez, no Faial. Desde então, nunca mais deu notícias e a família continua à sua procura em desespero.

Os elementos da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses vão proceder agora à retirada do corpo.

No local está também o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana a coordenar a operação e a Polícia de Segurança Pública.