Adufa entupida no Lugar de Baixo motiva reclamações

Alguns condutores estão a reclamar da quantidade de água que está a inundar a estrada no Lugar de Baixo devido a uma adufa que se encontra entupida.

Referem que o piso está escorregadio e pedem uma intervenção por parte da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Contactada pelo DIÁRIO, a autarquia confirmou ter conhecimento do caso e adiantou que está prevista uma intervenção no período nocturno, visto que se trata de uma zona com muito trânsito durante o dia.

A Câmara está em articulação com a Viaexpresso.