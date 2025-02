Leroy Merlin Funchal aposta novamente na Falésia Market

A parceria da Leroy Merlin Funchal com a Falésia Atelier vai manter-se em 2025, com mais edições mensais, informou hoje a Falésia Atelier através de um nota de imprensa.

Esta parceria "iniciou-se no último trimestre de 2024 com o surgimento da Falésia Market, um mercadinho eco mensal que, promove a economia circular, com um apelo para consumos e práticas mais conscientes e ecológicas. É uma montra de marcas que, primam pela utilização de matérias-primas biodegradáveis, redução de resíduos, reutilização de produtos, promoção do refill das suas embalagens, reciclagem de materiais e produtos artesanais e locais", refere a mesma nota.

Segundo Carlota Gouveia, gestora de projectos da Falésia Atelier, a iniciativa "superou as expectativas, com um feedback positivo dos participantes e uma excelente aceitação e procura da comunidade a este mercadinho eco", razão pela qual "em 2025 teremos mais edições e mais oportunidades de apoiar e divulgar projectos, artesãos e marcas locais que, têm o cuidado na redução da sua pegada ambiental desde a escolha de materiais ao embalamento do produto final".

A primeira edição de 2025 da Falésia Market arranca já neste próximo fim-de-semana (10h00-19h00 de sábado e as 10h00-18h00 de domingo), dias 8 e 9 de Fevereiro, com cinco participantes.

Segundo a nota informativa, "com a proximidade da data comemorativa - 14 de Fevereiro, dia do amor - haverão várias opções artesanais e ecológicas para lembranças originais e amigas do ambiente, desde, velas de soja, doçaria, bijuteria, peças decorativas e produtos de limpeza ecológicos e ultra concentrados".



Emanuel Gonçalves, animador de comunidades da Leroy Merlin Funchal, lembra que "2024 marcou o início de uma parceria entre a Leroy Merlin Funchal e a Falésia Atelier, através da realização de vários mercadinhos que, contaram com a presença de diversos artesãos locais", acrescentando que "para 2025, voltamos a abrir as portas da nossa casa à promoção e à divulgação do trabalho dos nossos empreendedores, conjuntamente com outras iniciativas dedicadas à comunidade, como por exemplo, os nossos workshops "Mãos à Obra", os showcookings e ainda, as nossas actividades de voluntariado".

As promotoras do evento deixam também um convite à comunidade: "Esperamos a vossa visita à Falésia Market no interior do Leroy Merlin Funchal no segundo fim-de-semana de cada mês. As próximas datas da Falésia Market estão previstas para os dias 8 e 9 de Março, 12 e 13 Abril, 10 e 11 Maio, 14 e 15 Junho, 12 e 13 Julho, 13 e 14 Setembro, 11 e 12 Outubro, 8 e 9 Novembro, havendo ainda, uma edição especial de Natal mais alargada, de forma a dar oportunidade de abranger mais participantes."

Carlota Gouveia acrescenta, por fim, que "as iniciativas da Falésia Market em parceria com a Leroy Merlin Funchal são uma oportunidade periódica para vários artesãos e marcas locais de darem a conhecer o seu excelente trabalho e acreditamos que, podemos apoiar e dar visibilidade a muitos mais", sublinhando: "Convido aos artesãos e marcas com produtos mais conscientes e ecológicos a enviarem nos uma apresentação do seu trabalho para [email protected] e teremos todo o gosto e cuidado em analisar para validação da participação nas futuras edições."