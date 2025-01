Porcelanosa reafirma a sua aposta no mercado português com uma nova loja na Madeira

A multinacional espanhola dedicada ao sector do design e arquitectura de interiores chega agora à zona comercial da Madeira, no centro da cidade, somando cinco lojas próprias em território português.

A loja está localizada no edifício mais emblemático da Região, na Rua do Visconde de Anadia, junto à principal rua comercial e muito próxima dos ateliers de arquitectura e design de interiores da cidade. Com um layout semelhante ao das restantes lojas da Porcelanosa, o novo showroom inclui uma zona de águas, uma ceramoteca e uma zona de recriação de diferentes ambientes, com especial destaque para as casas de banho.



Ao mesmo tempo, os arquitectos e designers de interiores da Madeira, assim como os prescritores da zona, beneficiarão das múltiplas vantagens que oferece o programa Porcelanosa IN dirigido aos profissionais. Estas vantagens incluem a assistência e participação em mesas redondas sobre experiências e tendências, eventos de networking, divulgação de projectos na plataforma Porcelanosa Projects, promoções únicas e viagens exclusivas, entre outras.

A nova loja incorpora algumas das últimas colecções das diferentes empresas do Porcelanosa Grupo, destacando-se o modelo marmoreado Vendome, ou os decors Terra, da PORCELANOSA. O cliente também poderá ver a banheira Lounge Fluid, um desenho de Simone Micheli para Noken, ou o mosaico de pedra natural Creta Mint, de L' Antic Colonial. Além disso, um espaço de cozinha onde se incorpora uma SmartKitchen com a bancada e a ilha revestidas com o modelo XTONE Calatorao.

"A abertura da nossa loja na Madeira representa uma oportunidade estratégica para reforçar a nossa presença no mercado português, aliando-nos a uma região chave pelo seu dinamismo económico e pela sua crescente atracção turística e imobiliária", afirma Pedro Neiva, gerente da Porcelanosa Porto (que inclui lojas no Porto, Viseu e agora na Madeira).

Porcelanosa Grupo

A Porcelanosa Grupo é uma holding com 51 anos de experiência, especializada na concepção integrada e na gestão de soluções técnicas para os sectores residencial, contract e retail. Composta por sete empresas, a multinacional espanhola conta com uma rede comercial de 1.200 pontos de venda em 140 países.



A multinacional espanhola, dedicada ao fabrico de produtos cerâmicos, equipamentos para casa de banho, mobiliário de cozinha e sistemas de fachadas ventiladas, aumentou os seus investimentos ecológicos e automatizou os seus processos industriais com as tecnologias mais avançadas, integrando energias renováveis para acelerar o seu processo de transição ecológica.

O Alambique Hotel Resort & Spa (Fundão) é o projecto mais importante em Portugal desde que a Porcelanosa iniciou a sua actividade no país há 25 anos.

Após 51 anos, com uma facturação total de 900 milhões de euros em 2023 e cerca de 5.000 colaboradores em todo o mundo, a Porcelanosa Grupo avança na inovação dos seus materiais e produtos, e no seu posicionamento internacional através da abertura de novas lojas.

Porcelanosa Madeira

Rua Visconde de Anadia, N.º 6 piso 1 bloco B/C loja K

9050-020 Funchal (Reg.Aut.da Madeira)

+35 129 110 732 3

[email protected]