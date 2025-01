Dois navios trazem mais de 5.800 pessoas ao Funchal em dois dias

Encontra-se no porto do Funchal, esta sexta-feira, o navio 'Marella Discovery 2', que chegou ontem à noite, para uma escala de 46 horas na Madeira, que inclui duas pernoitas. Para este sábado está prevista a chegada do 'Mein Schiff 5'. Segundo nota da APRAM, os dois navios trazem um total de 5.851 pessoas, das quais, 4.181 são passageiros.

O 'Marella Discovery 2' chegou de Fuerteventura, trazendo 1.781 passageiros e 755 tripulantes, a bordo, e tem saída marcada para amanhã, dia 1 de Fevereiro, com destino a La Gomera.

Já o 'Mein Schiff 5' chega de Tenerife, com 2.400 passageiros e 915 tripulantes. Fica 16 horas na Madeira e às 22 horas navega para Fuerteventura.

Estes dois navios estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a realizar cruzeiros entre as Canárias e a Madeira. O 'Mein Schiff 5' inclui neste itinerário também escalas em Cabo Verde, país que é também associado da CAI.