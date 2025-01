JPP desafia Albuquerque a ouvir Ordem dos Médicos sobre a falta de medicamentos hospitalares

A presidente do Juntos Pelo Povo (JPP) desafiou, esta quinta-feira, o presidente do Governo Regional a reunir-se com a Ordem dos Médicos e a ouvi-los "com atenção" sobre o que pensam acerca da "crónica" falta de medicamentos nos hospitais.

O repto de Lina Pereira tem mais de um propósito. O primeiro é "acabar com a mentira de que sem orçamento aprovado haverá caos na saúde, como gosta de apregoar todos os dias o presidente do Governo Regional, com a desfaçatez própria de quem julga que os madeirenses e porto-santenses não sabem o que se passa nos hospitais e centros de saúde".

É no mínimo estranho, depois de ouvir o Dr. Gil Bebiano, médico muito conceituado na Região e presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos da (OM), apontar para a falta de programação e gestão adequada do Serviço Regional de Saúde no que diz respeito à falta de medicamentos, nenhum dos governantes ter vindo esclarecer ou comentar tais declarações Lina Pereira, presidente do JPP

A isto a deputada do JPP recorda as declarações públicas recentes do presidente da Ordem dos Médicos que, não só desvalorizou a questão do orçamento em duodécimos, com o argumento de que "na saúde essa questão não pode ser colocada", como recomendou a "quem gere a saúde a estar precatado" para minimizar a falta de medicamentos no "pico da medicação", tendo ainda sublinhado que "as faltam acontecem com frequência", até no Serviço de Urgências, e concedeu que o problema está "na falta de programação e gestão adequada".

Revela a dirigente partidária que o partido têm informações "credíveis" de que "o tema da falta de medicamentos" tem sido "abordado com exemplar responsabilidade e preocupação pelos médicos" dentro da própria Ordem, abordagem que "contraria por completo a narrativa" do presidente Miguel Albuquerque e do secretário regional da Saúde.

É neste contexto que Lina Pereira enquadra um outro propósito do desafio para que Miguel Albuquerque reúna com a Ordem. "O presidente do Governo tem um gosto especial para visitar empresas, umas atrás das outras, não para as ajudar mas para fazer dessas visitas palco para a sua campanha de caos, por isso, a minha sugestão é para que também reúna com quem já mostrou publicamente não ter a mesma opinião sobre um assunto importantíssimo, como é a saúde dos madeirenses, que ouça com atenção o que têm a dizer e depois esclareça publicamente o que pensam os médicos de toda esta situação", frisou.

Lina Pereira diz que as denúncias são várias e multiplicam-se desde utentes, associações e familiares, acusando o secretário da Saúde de em todos os debates "desvalorizar o problema e fugir às responsabilidades directas que tem na degradação do estado em se encontra a saúde na Região".

Entende a deputada que mais grave se torna quando Pedro Ramos, "mesmo desmentido por profissionais do sector, usa o chumbo do Orçamento para justificar a sua má gestão ao longo dos últimos anos num scetor fundamental da nossa sociedade, como o da saúde, não tendo pejo em utilizar a saúde e as fragilidades dos doentes para os assustar e agravar-lhes o seu estado clínico, com o único propósito de ganhar votos".

A presidente do JPP acrescenta que a falta de medicamentos não se restringe apenas aos doentes oncológicos. "Abrange, também, medicamentos básicos utilizados no serviço de urgências e noutros serviços onde, muitas vezes, são os familiares, com prescrição médica, a se dirigir a uma farmácia comunitária para salvaguardar o melhor cuidado de saúde aos utentes".