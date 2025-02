Rastreio ao cancro do pulmão deve avançar este ano na Madeira

A Madeira deve implementar, ainda este ano, o rastreio do cancro do pulmão. A intenção para que assim seja foi reforçada, esta manhã, por Pedro Ramos.

À margem do fórum que assinala o Dia Mundial do Cancro, promovido pela Direcção Regional da Saúde, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil disse que o Sistema Regional de Saúde, abrangendo o público e o privado, está "a trabalhar nesse sentido", esperando poder dar essa notícia "até final do ano".

Numa primeira fase, notou, será alargada a todos os concelhos da Região a realização das espirometrias, prevenindo a doença pulmonar crónica obstrutiva.

O governante voltou a destacar o papel do cidadão no combate e na prevenção da doença, notando a importância de evitar comportamentos de risco, evitar o tabaco, o álcool ou as radiações solares em excesso. No fundo, "evitar tudo aquilo que tem uma relação de causa-efeito no aparecimento de determinadas neoplasias".

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil destacou a maior esperança de vida e a melhoria dos resultados em alguns tipos de cancro. Nesse sentido, justifica o avanço alcançado em várias frentes. "Aprendemos a tratar, aprendemos a cuidar, aprendemos a acompanhar cada vez melhor", disse Pedro Ramos, que destacou, também, os avanços na medicina de precisão e na genética, com resultados, por exemplo, no tratamento do cancro do pâncreas ou do pulmão.