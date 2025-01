BCE deve voltar a reduzir juros na primeira reunião do ano

O Banco Central Europeu (BCE) termina hoje a primeira reunião do ano, sendo que as expectativas dos analistas são de um corte nas taxas de juro de 25 pontos base, continuando a trajetória de redução iniciada no ano passado.

Os mercados e analistas esperam um quinto corte consecutivo nas taxas de juro, a assinalar que a instituição continua confiante num regresso da inflação à meta de 2%, depois de ter começado a descida dos juros em junho passado.

"A direção é clara", declarou a presidente do BCE, Christine Lagarde, no Fórum Económico Mundial de Davos, numa alusão às taxas de juro.

A taxa de depósito, de referência, deve passar de 3% para 2,75%, após mais um corte de 25 pontos base.

Este ciclo de flexibilização da política monetária segue-se aos máximos atingidos em 2023 para que as taxas de juro travassem a inflação, associada à retoma após a pandemia de covid-19 e ao início da guerra na Ucrânia.

Na última reunião do BCE, em dezembro, a instituição antecipava que a inflação atingisse 2% em 2025.

É de salientar, no entanto, que a confiança na estabilização da inflação na zona euro pode ser posta em causa com a "política imprevisível" de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, referem economistas do Deutsche Bank, citados pela AFP.

Neste momento, as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez situam-se, respetivamente, nos 3,00%, 3,15% e 3,40%.